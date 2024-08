Qatar Airways adquire 25% das ações da sul-africana Airlink Investimento permitirá a Airlink, que utiliza jatos Embraer em sua frota, expandir-se para novos mercados na África Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2024 - 09h13 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h16 ) ‌



Airlink, da África do Sul: 25% das ações adquiridas pela Qatar Airways Group Divulgação Airlink

O Qatar Airways Group anunciou que comprou uma participação acionária estratégica de 25% na companhia aérea regional sul-africana, Airlink, confirmando meses de especulações da mídia sobre o acordo.

Em uma declaração conjunta em 20 de agosto, as companhias aéreas disseram que o anúncio deu continuidade à ambição da Qatar Airways de desenvolver ainda mais suas operações na África. O hub da Airlink é o Aeroporto O.R. Tambo, em Joanesburgo, maior cidade da África do Sul. A Airlink opera voos domésticos na Africa do Sul e em países como Angola, Moçambique, Namíbia, Botsuana, Madagascar, República Democrática do Congo e Quênia. A empresa opera jatos Embraer e possui uma série de acordos de treinamento com a fabricante brasileira.

O CEO do Qatar Airways Group, Badr Mohammed Al-Meer, disse: “Nosso investimento na Airlink demonstra ainda mais o quão essencial vemos a África para o futuro do nosso negócio. Esta parceria não apenas demonstra nossa confiança na Airlink, como uma empresa resiliente, ágil, financeiramente sólida e governada por princípios sólidos, mas também na África como um todo, mostrando um enorme potencial que estou muito feliz por podermos ajudar a começar a concretizar.”

O CEO e diretor administrativo da Airlink, Rodger Foster, comentou: “Ter a Qatar Airways como parceira de capital é um endosso poderoso da Airlink e ecoa nossa fé nos mercados que atendemos atualmente e planejamos adicionar à nossa rede. Esta transação desbloqueará o crescimento ao fornecer eficiências de escala, aumentando nossa capacidade e expandindo nosso alcance de marketing. Ao reforçar a Airlink e seus negócios, este investimento fortalecerá todas as parcerias aéreas existentes que a Airlink nutriu ao longo dos anos.”

‌



Foster vinha rebatendo rumores e especulações da mídia sobre o acordo depois que Al-Meer deixou escapar no Farnborough Air Show em julho que a Qatar Airways estava finalizando um acordo com uma companhia aérea da África Austral. A Qatar Airways também está finalizando um investimento de 49% na transportadora da África Oriental, RwandAir (WB, Kigali ). Al-Meer disse que a África Austral estava ausente na rede africana da transportadora, após uma parceria com a Royal Air Maroc (AT, Casablanca Mohamed V ) no Norte da África.

Para a Airlink, o novo acionista abrirá novos caminhos para o crescimento. Uma operadora de longa data de uma frota de 64 jatos regionais totalmente Embraer , a Airlink está se consolidando em torno do tipo E190 e está procurando oportunidades para entrar no mercado de fuselagem estreita para enfrentar a concorrência em rotas domésticas ponto a ponto e consolidar um mercado sul-africano super comercializado. Ela também está interessada em acessar rotas da África Central e Oriental, como Joanesburgo OU Tambo - Kigali , dominadas pela RwandAir. A Airlink foi designada para operar para Kigali, e a parceria com a Qatar Airways pode ajudar a remover barreiras para a Airlink entrar nesse mercado, Foster disse anteriormente à ch-aviation . “Pode haver relações de trabalho mais próximas que podem surgir por meio do vínculo comum com o Catar”, disse Foster anteriormente.

‌



Incluindo a Qatar Airways, a Airlink tem seis relacionamentos de codeshare existentes. Notavelmente, ela atua como uma alimentadora significativa para a concorrente da Qatar Airways, a Emirates . O futuro desse relacionamento não foi imediatamente abordado.

Por enquanto, a participação da Qatar Airways na Airlink está restrita a 25%, em linha com o limite regulamentado da África do Sul para propriedade estrangeira em companhias aéreas locais. O assunto está sendo contestado atualmente em Pretória sobre a propriedade estrangeira da concorrente FlySafair (FA, Johannesburg OR Tambo ), apoiada pela locadora irlandesa ASL Aviation Group . Uma decisão sobre o assunto foi adiada por um acúmulo de trabalho nos órgãos de licenciamento nacionais e internacionais em Pretória após um impasse com o Departamento de Transporte sobre subsídios não pagos a membros do conselho.

‌



De acordo com o anúncio, a Qatar Airways e a Airlink alinharão seus programas de fidelidade.

Atualmente, a Qatar Airways voa para 29 destinos na África, e houve um forte crescimento no mercado, com nove novos destinos adicionados à rede desde dezembro de 2020.

A Qatar Airways também possui participações minoritárias na International Airlines Group, proprietária da British Airways, na Latam Airlines, na Cathay Pacific Airways de Hong Kong e na China Southern Airlines.