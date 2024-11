Que tal conhecer a Turquia e a Austrália na mesma viagem? Isso é possível com a Turkish Airlines Com novas rotas para Sydney e Melbourne, a Turkish Airlines oferece aos passageiros que partem de São Paulo vantagens para um stopover em Istambul, com hospedagem e tour gratuitos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/10/2024 - 18h13 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h13 ) twitter

Turkish Airlines: Turquia e Austrália a partir de São Paulo Divulgação

A Turkish Airlines, companhia aérea nacional da Turquia, comemora o início de seus voos para Sydney, na Austrália, o 346º destino da empresa, que inicia operações no próximo mês (29/11). Com conexões eficientes, a Turkish Airlines oferece uma experiência única e vantajosa para brasileiros que desejam explorar a vibrante e culturalmente rica Austrália. Com o início dos voos para o país, o serviço de Stopover foi ampliado, permitindo que passageiros de 201 cidades em 80 países, onde o serviço está disponível, possam agora usufruir desta facilidade em suas viagens à Austrália.

Esse é o segundo destino na Austrália adicionado à rede global da Turkish Airlines. Com voos para Melbourne via Singapura, a Turkish Airlines se destaca como a única companhia aérea europeia a operar no Aeroporto de Melbourne.

Os viajantes brasileiros que partem de São Paulo podem aproveitar a oportunidade de explorar Istambul com os serviços da Turkish Airlines antes de seguir para as diversas regiões da Austrália. Entre as opções de destino, estão Sydney, localizada em New South Wales, famosa por sua icônica Bondi Beach, o vibrante Darling Harbour e o Royal Botanic Garden; e Melbourne, situada em Victoria, conhecida por sua arte de rua, os históricos becos e a deslumbrante Great Ocean Road. Estes destinos oferecem uma combinação rica de experiências culturais, naturais e urbanas, perfeitas para uma aventura australiana inesquecível.

Serviços exclusivos em Istambul

‌



A Turkish Airlines oferece o serviço de Stopover em Istambul, permitindo que passageiros com conexões de 20 horas ou mais aproveitem até duas noites de hospedagem gratuita em hotéis de luxo, explorando a cidade antes de continuar sua jornada. O TourIstanbul é outra vantagem exclusiva, oferecendo passeios guiados para passageiros com escalas de seis a 24 horas, permitindo que descubram os marcos históricos de Istambul e sua autêntica culinária.

O Aeroporto Internacional de Istambul, um dos mais modernos e maiores do mundo, oferece um momento de relaxamento para os passageiros. O lounge da Turkish Airlines, com 5.600m², oferece suítes privativas, áreas de entretenimento, espaços de relaxamento e uma seleção de pratos da culinária turca e internacional, proporcionando uma experiência completa e luxuosa antes ou depois do voo.

‌



Experiência superior a bordo

Os passageiros que optam por voar com a Turkish Airlines de São Paulo para a Austrália podem desfrutar de uma série de vantagens, já que a companhia oferece uma ampla gama de serviços para aprimorar a experiência de viagem.

‌



A experiência a bordo é cuidadosamente planejada para proporcionar conforto máximo, essencial para longas jornadas. Na classe executiva, os assentos se transformam em camas espaçosas, com até 193 cm de comprimento e 66 cm de largura, garantindo um descanso de qualidade. Além disso, os passageiros podem desfrutar de fones de ouvido Denon com cancelamento de ruído, kits de conforto premium e uma culinária premiada, que já foi eleita a Melhor da Europa pelo Skytrax.

Para os passageiros da classe econômica, a Turkish Airlines oferece assentos com amplo espaço para as pernas, de até 79 cm, e uma reclinação de até 15 cm. A largura dos assentos, de 46 cm, garante mais conforto durante o voo. A gastronomia da classe econômica inclui refeições variadas e frescas, preparadas com ingredientes de alta qualidade, refletindo o melhor da culinária turca e internacional. Além disso, os passageiros recebem kits de viagem com máscara de dormir, protetores de ouvido, meias, escova e pasta de dentes, além de um protetor labial.

Como maior cidade da Austrália e capital de New South Wales, Sydney é um importante polo global de negócios, turismo e artes. Lar da famosa Sydney Opera House e da Harbour Bridge, a cidade oferece uma experiência única e icônica para seus visitantes, seja a negócios ou lazer.

Com essas vantagens exclusivas, a Turkish Airlines se posiciona como uma escolha excelente para brasileiros que viajam para a Austrália, combinando conforto, serviços premium e a oportunidade de explorar Istambul em uma única viagem.

