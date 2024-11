Real anuncia viagem para Suíça como prêmio de sorteio da Black Friday Black Friday 2024 deve movimentar R$9,3 bilhões no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/11/2024 - 10h14 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h14 ) twitter

Empresa anuncia sorteio de viagem para a Suíça Divulgação Real Seguros

Está planejando viajar? A Black Friday é a chance de economizar nas passagens e ainda sair ganhando prêmios que tornam a experiência ainda mais especial!

O evento, que acontece na última sexta-feira de novembro, logo após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, se expandiu globalmente e agora é uma maratona de descontos e promoções que perdura por toda a semana, ou até mesmo o mês, especialmente aqui no Brasil. Segundo dados do ecossistema Confi.Neotrust, para a 14ª edição da Black Friday no Brasil, a expectativa é de que as compras movimentem R$ 9,3 bilhões.

A Real Seguro Viagem, plataforma de contratação de seguro viagem, realiza uma série de sorteios que vão além das promoções comuns. “Ao adquirir um de nossos planos de seguro viagem, além dos descontos especiais, os clientes têm a chance de ganhar prêmios que variam desde acessos às salas VIP até uma viagem completa para a deslumbrante Suíça. Afinal, a Black Friday é sobre isso, ter as melhores oportunidades e garantir condições imperdíveis”, destaca Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem.

Hugo explica que “ao contratar qualquer seguro viagem da Real, os clientes entram automaticamente na disputa por acessos às salas VIP W Premium. Para aqueles que optam pela cobertura intermediária, que oferece proteção de 60.000 a 100.000 dólares em despesas médicas e hospitalares, ganha de brinde um eSIM de 1 GB para Europa ou EUA, um chip virtual que garante internet durante as viagens, sem a necessidade de um chip físico”.

E tem mais! “Se você escolher uma cobertura premium, que oferece cobertura DMHr a partir de 100.000 dólares, os clientes entram em uma disputa ainda mais tentadora. Além do eSIM internacional de 1 GB e concorrer às salas VIP eles também concorrem a uma viagem dos sonhos para a Suíça, com tudo pago, além de um prêmio em dinheiro de R$ 25 mil em parceria com a Viajantes de Sorte”, conclui.

A Real Seguro Viagem, primeiro comparador de seguro viagem do Brasil, comemorou em 2024 seu aniversário de 15 anos, com o impressionante número de 1 milhão e 400 mil viajantes atendidos.

Na prática, trata-se de uma plataforma pela qual o viajante faz a cotação de opções de seguro viagem. A pessoa indica origem e destino e datas previstas para embarque e desembarque. A ferramenta apresenta pacotes de diversas seguradoras, com antecipação de até um ano. Pela própria Real Seguro Viagem, o viajante faz, então, a escolha e a compra de seu pacote. Vale lembrar que o seguro viagem é obrigatório em várias partes do mundo, como Europa, e recomendado para viagens em geral.

“O processo de cotação, apresentação das opções e aquisição do pacote pelo cliente pode ser feito em três minutos”, ressalta o diretor de operações da empresa, Hugo Reichenbach – sócio da Real Seguro Viagem. “A pessoa compara os planos oferecidos pelas diversas seguradoras parceiras, tanto quanto a preços como quanto a benefícios contemplados, e escolhe a opção que melhor lhe atende”, acrescenta o executivo.

A promoção da Real é válida até amanhã, 30 de novembro de 2024.

