Recife, Belo Horizonte e Porto Seguro lideram alta na busca por destinos para o Natal e Ano Novo Levantamento da Maxmilhas revela preferência por destinos familiares e litorâneos dentro do Brasil e viagens solo e mais impulsivas para o exterior 02/12/2024 - 16h19

Maxmilhas: destinos preferidos Divulgação Maxmilhas

A temporada de festas de fim de ano promete movimentar os aeroportos brasileiros e internacionais, com algumas tendências chamando atenção, segundo dados exclusivos da Maxmilhas, travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis. Recife, Belo Horizonte e Porto Seguro se destacaram como os destinos nacionais que mais cresceram em procura de passagens aéreas para o período entre 20 de dezembro e 5 de janeiro.

Recife assumiu a segunda posição no ranking dos destinos nacionais mais buscados, ultrapassando o Rio de Janeiro, com um aumento de 46% na participação das viagens realizadas pela Maxmilhas em relação ao ano anterior. Belo Horizonte e Porto Seguro também registraram crescimento expressivo, com altas de 54% e 61%, respectivamente.

Apesar de ainda integrar o top 5, o Rio de Janeiro teve uma queda de 25% na participação, acompanhado por Salvador, que também registrou redução de 8%. Confira o ranking completo:

São Paulo Recife Rio de Janeiro Salvador Belo Horizonte Brasília Belém Campinas Porto Seguro Maceió

A busca por viagens com crianças cresceu 9%, refletindo uma preferência por destinos familiares e litorâneos, enquanto as viagens em casal aumentaram levemente, com alta de 2%.

Outro dado relevante é o planejamento antecipado dos brasileiros para viagens domésticas: a antecedência média de compra subiu de 62 para 85 dias, um aumento de 37%, reforçando a busca por economia em um período de alta demanda.

Já entre os destinos internacionais, Punta del Este (Uruguai) foi o grande destaque, com um impressionante aumento de 667% na participação de viagens, seguida por Cartagena (140%) e Roma (90%). Enquanto isso, destinos tradicionais como Orlando, Miami e Paris perderam espaço na preferência dos viajantes e caíram 63%, 47% e 30%, respectivamente. Veja o ranking de destinos internacionais:

Cartagena Montevideo Lisboa Punta del Este Roma Bogotá San Andres Miami Paris Orlando

A diminuição na antecedência média de compra para viagens internacionais, que caiu 35% (de 164 para 106 dias), e o aumento de 21% nas viagens solo indicam um perfil mais impulsivas, que se planeja com menos tempo, e aventureiro de quem opta por destinos fora do Brasil.

Os dados da Maxmilhas apontam ainda que destinos nacionais ganharam força nas férias de fim de ano, com destaque para o Nordeste brasileiro e cidades que combinam cultura e lazer, como Recife e Porto Seguro. Já no cenário internacional, o protagonismo de destinos menos tradicionais, como Punta del Este, e o crescimento das viagens solo mostram um turista mais diversificado em suas escolhas.“O levantamento reforça como o perfil do viajante brasileiro está em constante transformação. A busca por planejamento e destinos que unem experiências culturais e descanso tem sido uma tendência consolidada neste fim de ano”, destaca a Head de Marketing da Maxmilhas, Sabrina Lorente.

SOBRE A MAXMILHAS - A Maxmilhas é uma plataforma pioneira de pesquisa, comparação e compra de passagens aéreas. Criada em 2013, em Belo Horizonte (MG), revolucionou o mercado de viagens sendo o primeiro marketplace de passagens aéreas com milhas para o consumidor final e, em 2021, lançou a primeira plataforma de reserva de hotéis no Brasil com a opção de pedir desconto na diária. Em 2024, lançou o MaxRadar, um buscador inteligente de passagens que encontra a passagem ideal para a necessidade de cada viajante. Já são mais de 13 milhões de viagens realizadas. Vale destacar alguns pontos desse sucesso: é a melhor empresa de viagens segundo o ranking 2024 do Reclame Aqui, com selo RA1000 que certifica empresas pela qualidade de atendimento e resolução de problemas; garante a confirmação da viagem em até 24h; além da praticidade que permite os viajantes fazerem buscas na plataforma e compararem passagens de diferentes companhias aéreas. Outro fator é a economia, já que com tecnologia e expertise no mercado, os clientes da Maxmilhas encontram passagens até 60% mais baratas que nas próprias companhias.

