Reconhecimento internacional: BH Airport recebe selo de Aeroporto Verde pelo quarto ano consecutivo Terminal mineiro foi premiado pelo Airports Council International (ACI) por seu programa de Estação de Tratamento de Águas Cinzas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 17h45 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BH Airport: selo de Aeroporto Verde Divulgação

O BH Airport acaba de ser reconhecido, pelo quarto ano consecutivo, como um “Aeroporto Verde” pelo Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International - ACI). A premiação foi concedida durante a conferência anual da ACI-LAC, ocorrida em Guadalajara (México), na última segunda-feira, dia 11 de novembro.O ACI concede o selo aos aeroportos que se destacam com projetos que minimizam o impacto da operação no meio ambiente e promovem a sustentabilidade. Eles são avaliados em quatro critérios: envolvimento da alta administração do aeroporto; rentabilidade (custo-efetividade); benefício de sustentabilidade e inovação.

O BH Airport foi reconhecido por seu projeto de Estação de Tratamento de Águas Cinzas, que permite a coleta e o reaproveitamento da água da chuva e de água cinza, proveniente das pias e chuveiros do terminal.Daniel Miranda, ressalta que o selo reafirma o compromisso do terminal com a sustentabilidade. “No BH Airport, ESG é um tema estratégico. Mais do que uma sigla em nosso planejamento, ele está presente em nossa cultura e na prática das nossas operações. A Estação de Tratamento de Águas Cinzas é um exemplo do nosso esforço em integrar a sustentabilidade ao dia a dia, promovendo eficiência operacional e contribuindo para um mundo melhor. Estamos muito felizes em receber esse selo mais uma vez e vamos continuar trabalhando para elevar nossos padrões de sustentabilidade”, afirma.Além do selo do ACI, o BH Airport foi reconhecido pela Anac, por dois anos consecutivos, como o aeroporto mais sustentável do Brasil. O terminal internacional Mineiro também é o primeiro e único aeroporto brasileiro carbono neutro (certificado com o nível 3+ do programa Airport Carbon Accreditation).

Estação de Tratamento de Águas CinzasO projeto do BH Airport premiado pelo ACI foi o da Estação de Tratamento de Águas Cinzas (ETACs), sistema construído para a captação de água de chuva e de água cinza (proveniente das pias e chuveiros) para reutilização em vasos sanitários e irrigação de áreas verdes. Além de gerar grande economia de água e redução de custos, a estação contribui para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Com a separação e o tratamento das águas cinzas, menos efluentes são direcionados para a Estação Final de Tratamento, o que reduz significativamente a liberação de poluentes na atmosfera.Desde a implantação da estação, foram reaproveitados cerca de 26 milhões de litros de água, o que representa 10% do consumo total do terminal e uma economia de custos de aproximadamente R$ 465 mil anuais. Além disso, a implementação das ETACs contribuiu para uma queda de 38% nas emissões de CO2 em 2023.

Sobre o BH Airport Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

[

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.