Região no Norte do Chile é a aposta da JetSMART como destino corporativo com conexões saindo do Brasil Executivos brasileiros agora têm opções de ultrabaixo custo para visitar um dos polos de negócios do país sul-americano Luiz Fara Monteiro 30/10/2024 - 18h33

Região litorânea de Antofagasta Divulgação SERNATUR

Antofagasta, no norte do Chile, é conhecida por ser uma região de mineração, especialmente de cobre, desde a década de 1970, e desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico do país. Por isso, a JetSMART Airlines, companhia aérea de ultrabaixo custo, lançou recentemente dois voos de conexão de Florianópolis (FLN) e Foz do Iguaçu (IGU), via Santiago, para a principal cidade da região de Antofagasta, reforçando seu compromisso com esse público.



“Os viajantes corporativos, ao contrário dos turistas, fazem viagens de negócios ao longo do ano, e suas empresas precisam de opções muito mais baratas para se deslocarem frequentemente. Por isso, nossos voos de ultrabaixo custo de Florianópolis e Foz do Iguaçu para Antofagasta (via Santiago) são as melhores opções para executivos baseados nas capitais e em outras cidades dos estados de Santa Catarina e Paraná“, disse Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.



Segundo dados do Ministério da Economia, Desenvolvimento e Turismo do Chile, a província de Antofagasta abriga grandes empresas do setor de mineração, que se instalaram na região aproveitando a posição geográfica banhada pelo Oceano Pacífico e a exploração de minerais no solo. O Mining Skills Council e o Programa Eleva (aliança CCM-Eleva) estimam que a indústria de mineração na região de Antofagasta emprega mais de 57.000 trabalhadores.



Assim, é comum que a região seja visitada todos os anos por potenciais parceiros de negócios e executivos dessas empresas sediadas no exterior. As novas conexões de Florianópolis e Foz do Iguaçu para Antofagasta tornam-se, assim, duas importantes pontes aéreas para viajantes corporativos entre o Brasil e o Chile.



Milhas AAdvantage®: benefícios para viajantes

Um marco recente para a JetSMART é o ingresso no programa de recompensas de viagens da American Airlines: AAdvantage®. Este programa beneficia os passageiros ao possibilitar o acúmulo de milhas em todos os voos da JetSMART, permitindo a troca por voos em ambas as companhias aéreas. As inscrições são gratuitas em jetsmart.com/br/pt/minisitios/programa_aadvantage/home .



No Brasil, a JetSMART oferece atualmente um total de sete voos diretos, conectando Florianópolis a Santiago do Chile e Buenos Aires; Rio de Janeiro a Santiago, Buenos Aires e Montevidéu; e Foz do Iguaçu e São Paulo também a Santiago.



Com uma frota de 42 aeronaves Airbus A320 e A321, a JetSMART é a companhia aérea de ultrabaixo custo com a maior frota da América do Sul e possui dois prêmios SKYTRAX, incluindo o de melhor companhia aérea de ultrabaixo custo em 2021 e 2023.



