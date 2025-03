Rei Charles visita porta-avião antes da implantação do grupo especial aéreo de ataque HMS Prince of Wales faz parte da frota de dois porta-aviões da Classe Queen Elizabeth da Marinha Real britânica Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h08 ) twitter

Charles III: visita ao porta-aviões HMS Prince Of Wales Rory Arnold/Ministério da Defesa

O rei Charles III voou nesta segunda-feira (4) em um helicóptero Merlin HM2, que saiu de sua propriedade em Sandringham, onde recentemente recebeu o presidente ucraniano Vlodimir Zelensky, até o porta-aviões Merlin HM2 da Marinha Real britânica.

A visita do Rei ao navio foi programada enquanto sua tripulação se prepara para a próxima implantação do Carrier Strike Group 25 (CSG 25), que verá o HMS Prince of Wales liderar uma força-tarefa naval para o Indo-Pacífico e voltar no final deste ano.

Caças F-35B Lightnings, juntamente com vários tipos de helicópteros, têm operado do navio enquanto ele viajava pelas águas do Reino Unido desde que partiu da Base Naval de Portsmouth, em 24 de fevereiro último, informa o The Aviationist. Portsmouth é o lar de quase dois terços dos navios de superfície da Marinha Real, incluindo os porta-aviões HMS Queen Elizabeth e HMS Prince Of Wales, os ​​destróieres Type 45, fragatas Type 23 e esquadrões de contramedidas de minas e proteção de pesca. A base é um grande empregador e fornece instalações de hospedagem para o pessoal da Marinha Real que serve na base e em navios baseados em Portsmouth.

Usando um uniforme militar denotando sua patente e status como Almirante da Frota, o Rei visitou o navio de guerra e falou com vários militares em serviço. O passeio incluiu uma visita à ponte, ao convés de voo e ao vasto hangar do navio. Charles detém a patente de Almirante da Frota desde 2012, quando era Príncipe de Gales. Embora essa patente seja concedida devido ao seu status na Família Real, o Rei serviu por vários anos na Força Aérea Real e na Marinha Real.

Após se qualificar como piloto na Royal Air Force, Charles mudou para a Royal Navy e serviu como oficial a bordo de vários navios de guerra antes de concluir um curso de treinamento como piloto de helicóptero Wessex com o 845 Naval Air Squadron. Ele encerrou sua carreira militar ativa como Comandante do caça-minas HMS Bronington, mas continuou a pilotar aeronaves até 1994.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.