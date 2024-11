Relatório mostra o “efeito FedEx” na economia global Empresa gerou mais de US$ 85 bilhões em impacto direto globalmente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 17h39 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa aumenta a flexibilidade e a eficiência das operações Eric Salard - Wikimedia Commons

A FedEx Corp. divulgou hoje seu relatório anual de impacto econômico, analisando a rede mundial da empresa e o seu papel na construção de prosperidade em comunidades locais durante o ano fiscal de 2024 (FY 2024).1 Produzido com a consultoria da Dun & Bradstreet (NYSE: DNB), fornecedora líder de dados e análises de decisões de negócios, o estudo ressalta o “Efeito FedEx” – o impacto que a FedEx tem na aceleração do fluxo de mercadorias e ideias que geram crescimento econômico em países e regiões.

“Na FedEx, temos a visão de tornar as cadeias de suprimentos mais inteligentes para todos, aproveitando dados e tecnologia avançados para melhor atender nossos clientes e seus clientes, ampliando assim nosso alcance e impacto”, disse Raj Subramaniam, presidente e CEO da FedEx Corporation. “O ‘Efeito FedEx’ representa nosso compromisso implacável com a excelência, o crescimento econômico e as comunidades onde vivemos e trabalhamos.”

O relatório revela que a FedEx contribuiu com mais de US$ 85 bilhões em impacto direto para a economia global no ano fiscal de 2024, respondendo por aproximadamente 0,1% da produção econômica líquida total do mundo2. Essa atividade reflete a escala da rede FedEx e os esforços contínuos da empresa para aprimorar seus serviços inovadores que ajudam empresas de todos os tamanhos a se conectarem com clientes e fortalecerem suas operações. A empresa possui a mais extensa rede de transporte do mundo, prestando serviços para mais de 220 países e territórios. Além disso, a FedEx emprega mais de 500.000 pessoas em mais de 5.000 unidades e movimenta uma média de 16 milhões de pacotes por dia.

As contribuições da FedEx para a produção econômica líquida global - incluindo suas receitas, salários e despesas de capital - criam atividade econômica adicional em toda a sua rede de negócios. Essa atividade de impacto indireto ajuda a impulsionar o aumento da produção em todos os setores devido aos relacionamentos da empresa dentro e entre os setores da economia global. No ano fiscal de 2024, a FedEx contribuiu indiretamente com cerca de US$ 39 bilhões para a produção econômica líquida global3, incluindo sua maior contribuição indireta para o setor global de transporte e armazenamento4.

‌



Na América Latina e Caribe (LAC), no ano fiscal de 2024, a FedEx contribuiu com 0,8% da produção econômica líquida no setor de Transporte, Logística e Comunicação, e um impacto econômico indireto de US$ 1,2 bilhão para a economia da região.

“Estamos profundamente comprometidos em continuar a apoiar o crescimento econômico e a sustentabilidade por meio de nossas operações. No Brasil, nossos investimentos em infraestrutura e pessoas demonstram isso”, diz Camila Lima, vice-presidente de Operações no Brasil. “Além disso, continuamos a melhorar nossas operações aéreas, rodoviárias e logísticas para conectar a maior economia da América do Sul ao mundo. Nosso objetivo é sempre buscar a excelência no atendimento a clientes de todos os portes, desde pequenas e médias empresas até grandes corporações, oferecendo soluções para o transporte nacional e internacional e garantindo a disponibilidade de equipes altamente qualificadas. Seguimos unidos em nossa missão de conectar os negócios brasileiros a oportunidades, reduzir nossa pegada ambiental e impactar positivamente a economia”, finaliza a executiva.

‌



Esse impacto é amplificado por meio de investimentos substanciais da FedEx em infraestrutura e sustentabilidade, como a expansão de sua presença por meio da abertura de sua primeira unidade de Centro de Envios FedEx de rua, no Rio de Janeiro, além de focar em inovações em segurança, por meio do uso de vans elétricas equipadas com IA em São Paulo para reduzir o risco de roubo de cargas, por exemplo.

A extensa rede e infraestrutura de entrega da empresa em toda a região inclui hubs terrestres, centros logísticos, terminais de carga aérea, armazéns, estações de coleta e entrega, todos operados por milhares de funcionários que prestam serviços rápidos e eficientes aos seus clientes. No Brasil, a FedEx atende aproximadamente 5.500 cidades em todo o país, com uma frota terrestre de mais de 2.400 veículos próprios e 50 filiais – incluindo os dois maiores centros logísticos da FedEx na América Latina, em Cajamar (SP) e Serra (ES).

‌



Com um negócio estruturado para atender empresas de todos os tamanhos, incluindo as de pequeno e médio portes, a FedEx realizou sua 7ª edição do Programa FedEx para Micro e Pequenas Empresas no segundo semestre de 2023, que teve a Equal Moda Inclusiva, empresa de confecção de roupas, que produz peças convencionais e adaptadas para pessoas com diversos tipos de deficiência, conquistando o primeiro lugar. Na edição de 2023, mais de 2.200 empreendedores inscreveram suas empresas para participar do Programa – um aumento de 49% em relação ao ano anterior.

Os esforços da empresa na América Latina também têm impactos ambientais e sociais positivos, promovendo a resiliência e o crescimento sustentável em toda a região. A FedEx introduziu veículos elétricos adicionais no Brasil e no Chile e modernizou sua frota aérea no México, substituindo aeronaves mais antigas por novos aviões com baixo consumo de combustível. A empresa também compra energia de fontes renováveis em vários locais do Brasil e instalou painéis solares nas suas unidades em Simões Filho, Joinville, Betim, Governador Valadares e Petrolina. A eletricidade gerada pelas instalações solares da FedEx ajudou a evitar 295 toneladas de emissões de CO2 no ano fiscal de 2023. Com base nessas melhorias de eficiência energética, a FedEx planeja expandir o uso de painéis solares para outras instalações no Brasil.

A FedEx também fornece apoio significativo às comunidades locais em toda a região, incluindo atividades de cuidado e resposta rápida a emergências e desastres naturais, como a doação de milhares de cobertores feitos a partir da reciclagem de uniformes de funcionários fora de uso no Brasil. A iniciativa beneficiou instituições que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade social e proteção animal.

Em outros países, como o Chile, a FedEx continuou a aumentar sua presença, expandindo o centro de distribuição em Pudahuel, Santiago - a maior instalação focada em comércio eletrônico da América do Sul. Devido aos seus esforços sustentáveis no Chile, a FedEx obteve sua certificação Giro Limpio de operações terrestres no ano fiscal de 2024 - seu quinto ano consecutivo. E, no México, a FedEx forneceu ajuda após o furacão Otis, transportando mais de 120 toneladas de alimentos e itens essenciais.

Os principais destaques do Relatório de Impacto Econômico da FedEx incluem:

Comércio : o apoio contínuo da FedEx às políticas comerciais que facilitam um maior acesso ao mercado impulsiona o propósito da empresa de conectar pessoas e possibilidades em todo o mundo. De acordo com uma pesquisa recente da Morning Consult encomendada pela FedEx, quase todos os tomadores de decisão de negócios dos EUA entrevistados concordam que o comércio global estimula o crescimento econômico, cria empregos e oportunidades, e promove a inovação.

Melhorias operacionais : a FedEx continuou a melhorar sua rede no ano fiscal de 2024, principalmente por meio da otimização contínua de sua rede terreste em um único sistema de transporte. Outros investimentos plurianuais continuaram, incluindo a conclusão de instalações importantes, como um hub no Aeroporto Central Mundial de Dubai e uma unidade de classificação secundária no Aeroporto Internacional de Memphis. A empresa também adicionou equipamentos avançados de triagem às instalações existentes em toda a sua rede, bem como capacidade adicional de armazenamento.

Sustentabilidade : a empresa continua investindo em energia renovável para alimentar suas instalações, eletrificação de sua frota de coleta e entrega e pesquisa de sequestro de carbono para promover soluções naturais de captura de carbono para adoção em todo o setor de transporte. No ano fiscal de 2024, a FedEx adicionou veículos elétricos (VEs), incluindo VEs e motos de emissão zero no Brasil e dezenas de VEs em novos mercados como Canadá, Chile, Espanha, Reino Unido, Holanda e Emirados Árabes Unidos.

Pequenas empresas : a FedEx ajuda pequenas e médias empresas (PMEs) a acelerar seu crescimento e ampliar seu alcance global, apoiando a criação de empregos locais e a atividade econômica. Além de suas soluções de portfólio específicas para PMEs, a empresa conecta clientes com seus especialistas e companhias de outros setores para discussões focadas em soluções que podem agregar valor aos seus negócios por meio de uma plataforma chamada ‘SME Connect’.

Cadeia de suprimentos : em 2023, 90% dos fornecedores que a FedEx contratou eram pequenas empresas. Os gastos da companhia com fornecedores durante esse período apoiaram aproximadamente 400.000 empregos em pequenas empresas em todo o mundo.

Doação : a FedEx apoia as comunidades locais por meio do FedEx Cares, que promove doações, esforços voluntários de funcionários e serviços de remessa em espécie em todo o mundo. No ano fiscal de 2024, as contribuições de caridade da empresa totalizaram mais de US$ 55 milhões para suas parcerias diretas com ONGs e organizações sem fins lucrativos.

Leia o Relatório de Impacto Econômico Global da FedEx completo para o ano fiscal de 2024 e explore o Efeito FedEx em comunidades e regiões ao redor do mundo em fedex.com/economicimpact.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.