Relógio de aviador: modelo promete eficiência das operações aéreas

GRAVITYMASTER GR-B300 Divulgação G-Shock

Em uma cabine de comando, a integração de tecnologias avançadas é crucial para a operação eficiente e segura das aeronaves. Desde sistemas de navegação e controle de tempo até o registro preciso de dados, cada ferramenta contribui para a precisão e eficácia das operações aéreas.

Para garantir um excelente voo, pilotos precisam de instrumentos que ajudem a sincronizar horários em diferentes fusos, registrar dados de voo e monitorar condições ambientais. A integração perfeita de tecnologia e robustez faz com que o relógio se torne uma ferramenta importante no ambiente dinâmico do cockpit. Reconhecendo essas demandas, a G-Shock, marca de relógios de resistência absoluta, lança o GRAVITYMASTER GR-B300, da linha Master of G – Air.

O céu é o limite!

No cockpit, a presença de relógios é mais do que uma conveniência, e se torna fundamental para garantir a operação segura e eficiente nas aeronaves. O novo GRAVITYMASTER GR-B300 entende cada necessidade e combina a mais recente tecnologia para elevar o padrão de funcionalidade e resistência no mundo da aviação.

‌



Com uma estrutura Carbon Core Guard, o GR-B300 é projetado para enfrentar desafios dos ambientes mais exigentes, oferecendo resistência a impactos, robustez e proteção contra corrosão. Equipado com recursos como memória de registro de voo para capturar localização e hora, exibição simultânea de dois fusos horários e conectividade via Bluetooth com ajuste automático de tempo, o modelo proporciona suporte inigualável aos pilotos. Além disso, os botões laterais possuem uma textura antiderrapante inspirada nas fitas de aviso de perigo.

O modelo desenvolvido pela G-Shock se destaca por suas características clássicas, mas ainda assim excepcionais. Conta com resistência à água de até 200 metros, caixa de resina reforçada com fibra de carbono e design inspirado em aeronaves de última geração, vidro mineral e resina de base biológica, carregamento por energia solar, temporizador de contagem regressiva, cronômetro de 1 segundo, luz LED e um calendário automático completo até o ano de 2099.

‌



“Cada detalhe do GR-B300 foi cuidadosamente pensado. Ao criar o novo modelo da linha GRAVITYMASTER, nosso objetivo foi oferecer uma ferramenta que não apenas acompanhasse, mas elevasse o padrão das exigências de uma cabine de comando”, destaca Patricia Bacan, gerente de Marketing Brasil e Latam da G-Shock.

A linha reconhecida por suas funcionalidades avançadas, como cronógrafos de alta precisão, resistência à água e sensores que auxiliam em condições adversas de voo, combina tecnologia de ponta com um design robusto e sofisticado. Cada modelo reflete o compromisso da G-Shock com a inovação e a criação de relógios que oferecem tanto estilo quanto funcionalidade, sendo uma escolha ideal para aqueles que enfrentam os desafios do céu.

‌



Sobre G-Shock - De origem japonesa, com sede em Tóquio, a multinacional Casio foi fundada em 1957 e se reinventou no mercado em 1983, através dos relógios de pulso G-Shock que celebram 40 anos! Desenvolvido por Kikuo Ibe, por dois anos o engenheiro da Casio esteve determinado a criar uma peça inquebrável, após derrubar um relógio presenteado pelo pai. Ao observar uma criança com uma bola em um parque, a inspiração de criar uma caixa em que a máquina “flutua” no módulo funcionou. A eficácia foi comprovada por esportistas e militares, e ainda mais além, através do Guinness World Records após suportar o peso de um caminhão de 24 toneladas. E a cada ano, conquista mais espaço, não apenas no universo de aventuras, mas também no mundo da moda com tamanhos adequados para todos os pulsos. Seja através dos marcadores digitais ou analógico, com bluetooth, solares, ou ainda as collabs com marcas e nomes de sucesso, o G-Shock une sofisticação e qualidade.

Sobre a Casio

A Casio Brasil opera como subsidiária de vendas da Casio Computer Co., um dos líderes na fabricação mundial de produtos eletrônicos ao consumidor e de soluções de equipamentos empresariais. Desde sua fundação, em 1957, a marca vem trabalhando para manter o princípio de “criatividade e contribuição” da corporação, lançando produtos inovadores e buscando sempre atender às necessidades dos consumidores.