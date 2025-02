Representante da Airbus relata impacto positivo de helicópteros da companhia no continente africano Enquanto a Airbus na África do Sul comemora seu 30º aniversário, Diretor Geral da fabricante no país explica que o foco é oferecer mais aos clientes e operadores no futuro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/01/2025 - 16h38 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h38 ) twitter

Helicópteros Airbus na África do Sul: aplicação da lei, defesa, mineração, passeios turísticos, conservação da vida selvagem Divulgação Airbus

“Nosso escritório na África do Sul é composto por cerca de 80 pessoas”, explica Nam-Binh Hoang, Diretor Geral da Airbus na África do Sul. Hoje, há cerca de 500 helicópteros voando na África do Sul e a maioria deles foi feita pela Airbus. Nos últimos 30 anos, nossa equipe tem trabalhado continuamente para aprimorar o suporte da frota de operadores em toda a região da África Subsaariana.”

Conjuntos de habilidades de alto desempenho são definitivamente necessários para entregar em uma região onde a frota da Airbus realiza uma variedade de operações de aplicação da lei, defesa, mineração, passeios turísticos, conservação da vida selvagem e negócios privados. O escopo das operações é naturalmente refletido nas atividades da equipe, como Hoang explica: “Fazemos vendas de helicópteros, conclusão e manutenção de helicópteros, vendas de peças de reposição, treinamento de pilotos, suporte técnico”.

Altitudes desafiadoras

‌



O continente africano pode ser um ambiente exigente tanto para helicópteros quanto para a tripulação. O calor é uma coisa, mas os operadores também têm que lidar com altitudes desafiadoras em muitos países africanos. Por exemplo, Joanesburgo (África do Sul) tem uma altitude de 1.700 metros. O Quênia também tem alguns ambientes de trabalho muito altos. Felizmente, quando as condições não podem ficar muito mais quentes ou mais altas, os helicópteros da Airbus ainda entregam, com um modelo em particular amado pelos clientes locais, provando seu valor repetidamente — o H125 . “Lembro que minha primeira experiência com um cliente africano foi no Quênia”, observa Hoang. “Eles vieram direto até mim e me disseram ‘Seu H125 funciona perfeitamente. Ele é potente e podemos usá-lo independentemente das condições, onde quer que precisemos operar. Ele mantém seu desempenho em condições altas e quentes. É um helicóptero incrível.’”

Embora o H125 possa ser o cavalo de batalha da região, Hoang prevê que não demorará muito para que o H145 de cinco pás cause impacto. “O pouso no Aconcágua na América Latina provou que este também é um helicóptero bem adequado para ambientes altos e quentes”, explica Hoang. “O BK117 é popular em vários países e o H145 de cinco pás é uma evolução natural desta plataforma para operadores que substituem frotas ou novos participantes que entram no mercado.”

‌



Hoang acredita que, como um escritório dedicado a clientes locais, uma medida essencial do sucesso do centro de atendimento ao cliente é o impacto positivo que os operadores recebem de suas atividades. “Queremos mostrar que podemos oferecer suporte local, da África do Sul. Nossa abordagem é baseada em investir no que nossos clientes precisam”, afirma Hoang. “Por exemplo, estamos investindo para ter capacidade de reparo de lâminas aqui na África do Sul em vez de fazer com que os clientes enviem suas lâminas para a França, Cingapura ou os EUA.” Com os desafios da cadeia de suprimentos global em andamento, a Airbus Helicopters na África investiu em uma coleta de estoque, para que sua proximidade reduzisse os prazos de entrega para operadores locais que recebem peças. Outra iniciativa foi disponibilizar kits de manutenção para que, caso os operadores decidissem realizar uma inspeção de 600/750 horas de voo em seu H125, pudessem solicitar uma linha e obter o kit de manutenção completo, com a quantidade certa de peças.

Para treinamento de pilotos, um novo simulador de realidade virtual — o primeiro do tipo na África — ajudará os pilotos a aperfeiçoar seus procedimentos de voo normais, de emergência e especiais, enquanto permanecem seguros no solo. Hoang quer que os clientes esperem níveis crescentes de serviço de qualidade de sua equipe e acredita que a proximidade é vital para cumprir essa promessa: “Não estamos a 10.000 km de suas operações, somos seus vizinhos, e eles podem encontrar todos os serviços de que precisam daqui.”

