República Tcheca encomenda duas aeronaves multimissão Embraer C-390 Millennium Aquisição beneficiará tanto a Força Aérea Tcheca quanto a indústria aeroespacial local Luiz Fara Monteiro 25/10/2024 - 13h58

República Tcheca é o quarto membro da OTAN a adquirir o C-390 Millennium Divulgação Embraer

o Ministério da Defesa da República Tcheca (MoD) assinou um contrato para a aquisição de duas aeronaves de transporte multimissão Embraer C-390 Millennium.

Essas duas aeronaves, padrão OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), irão modernizar e ampliar as capacidades operacionais da Força Aérea Tcheca. Elas serão capazes de realizar uma ampla gama de missões, como transporte tático de tropas, veículos e equipamentos, evacuação médica, combate a incêndios, gerenciamento de desastres, apoio humanitário e reabastecimento aéreo.

O contrato fortalece não somente a Força Aérea Tcheca, mas também terá um impacto positivo na indústria aeronáutica local com um aumento significativo da sua participação na produção do programa.

‌



“O passado e o presente nos mostram claramente que as forças militares precisam ser capazes de transportar pessoas e cargas pesadas por grandes distâncias. As missões de evacuação realizadas no Afeganistão e no Sudão são uma clara evidência disso. Portanto, estou muito satisfeita em adquirir aeronaves para nossa Força Aérea que são capazes de realizar essas missões”, disse a ministra da Defesa, Jana Černochová.

“Esse pedido da República Tcheca, uma nação membro da OTAN, é uma marca de confiança inestimável para a Embraer e serve de estímulo para implementarmos a melhor tecnologia disponível, de modo a fornecer aos nossos clientes as capacidades operacionais necessárias para cumprir as missões mais desafiadoras. Com isso, a Embraer reforçará seus laços com a indústria aeroespacial tcheca local, que há décadas é reconhecida por sua expertise e pela qualidade de seus produtos”, disse Bosco Da Costa Junior, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.

‌



Além da aeronave, a Embraer fornecerá um pacote abrangente de treinamento e suporte para a Força Aérea Tcheca a fim de assegurar a integração harmoniosa da aeronave em sua frota.

Com uma carga útil máxima de 26 toneladas, uma velocidade máxima de 470 nós e aviônicos de última geração, o C-390 é a melhor aeronave de sua categoria. Seus potentes motores, amplo compartimento de carga equipado com rampa traseira e trem de pouso robusto permitem realizar as missões mais exigentes em pistas não pavimentadas.

‌



A atual frota de aeronaves em operação em todo o mundo acumula mais de 15.000 horas de voo, disponibilidade operacional em 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria. Além da República Tcheca, o C-390 foi escolhido pela Holanda, Hungria e Portugal, três membros da OTAN, bem como pela Áustria, Brasil e Coreia do Sul.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

