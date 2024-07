Resgate aéreo alcança recorde histórico com mais de 2,5 milhões de passagens emitidas com pontos, revela LATAM Emissões com pontos para destinos internacionais cresceram 61% no primeiro semestre em relação a 2023 e alcançaram a marca de 425 mil passagens resgatadas

São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Brasília, Fortaleza e Salvador encabeçam a lista do doméstico Vinicius Magalhaes

Com o número cada vez maior de brasileiros familiarizados aos programas de fidelidade, o resgate aéreo encerrou o primeiro semestre de 2024 no maior patamar de sua história no País. Segundo levantamento do LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, foram mais de 2,5 milhões de passagens aéreas resgatadas com pontos de janeiro a junho deste ano no Brasil, um crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Do total de passagens resgatadas, o mercado internacional foi o que mais cresceu no período, com 425 mil bilhetes emitidos com pontos, número 61% superior ao registrado no primeiro semestre de 2023. O mercado doméstico, no entanto, segue dominando a preferência dos brasileiros ao responder por 83% do total de passagens emitidas com pontos no País e observar 7% de crescimento na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass, o crescimento do resgate aéreo mostra a relevância dos programas de fidelidade para ampliar o acesso do brasileiro ao avião. “Nosso programa de fidelidade é um verdadeiro facilitador para que cada vez mais pessoas viajem com a LATAM. Importante destacar que, do total de passagens domésticas resgatadas com pontos no primeiro semestre deste ano, 39% foram emitidas com tarifas abaixo de 10 mil pontos. Esse é um valor que o cliente consegue acumular facilmente em transações do dia a dia e que reforça o papel do LATAM Pass como uma das ferramentas da LATAM para ampliar o acesso à aviação no Brasil”, explica.

No mercado internacional, Santiago (Chile), Miami (EUA), Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal) e Nova Iorque (EUA) foram, respectivamente, os destinos com maior número de passagens resgatadas com pontos no período. No doméstico, São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Brasília, Fortaleza e Salvador encabeçam a lista.

COMO ACUMULAR PONTOS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

Além de voar com a LATAM Airlines, outra forma de acumular pontos é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Também nas compras em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass , o cliente é recompensado com pontos em um catálogo de mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass , um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de pontos mensalmente a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia , inovação que recompensa em pontos as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Mais recentemente, em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em pontos LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras.

Por último, o cliente pode acumular pontos por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass. Todos esses pontos acumulados, vale lembrar, podem ser usados para o resgate de passagens aéreas.

