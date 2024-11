Revo anuncia rotas exclusivas de helicóptero para o Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024 GP São Paulo escolhe Revo para cuidar de toda a gestão e operação da mobilidade aérea de passageiros durante o evento; marca terá um lounge no heliponto do autódromo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 17h18 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h18 ) twitter

O GP São Paulo é a etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial. E, este ano, a Revo – solução digital de mobilidade urbana que oferece serviço por meio de helicópteros bimotores – foi a empresa escolhida pela organização do evento para comandar a gestão e operação do transporte aéreo oficial do Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024. Os fãs que irão acompanhar o GP São Paulo entre os dias 1 e 3 de novembro no Autódromo de Interlagos, poderão realizar o trajeto via helicóptero. O evento começa na sexta-feira, dia 1 de novembro, com atividades emocionantes, recebe a Sprint no sábado e culmina na disputa pelo pódio do GP no domingo, dia 3 de novembro.

Por meio de helicópteros bimotores, operados por dois pilotos e que seguem os mais altos padrões de segurança do mercado, a Revo oferece voos com assentos individuais ou fretamento completo para o evento. Na modalidade compartilhada, com partida do Aeroporto Internacional de Guarulhos ou do heliponto na Avenida Faria Lima, o valor é de R$ 3.575 por assento. O trajeto leva apenas 10 minutos, conectando o principal centro financeiro da cidade e o aeroporto internacional ao autódromo de forma rápida e exclusiva, proporcionando uma experiência à altura de um evento tão especial.

Por outro lado, realizar o mesmo trajeto de carro pode ser afetado pela imprevisibilidade do trânsito em São Paulo, resultando em um tempo de viagem superior a uma hora, o que compromete a experiência premium que este evento merece.

Na modalidade charter, os preços variam de acordo com a capacidade dos helicópteros. No modelo Airbus H135, que comporta até 5 pessoas, o investimento é de R$ 21.000. Já para a aeronave de até 8 lugares (Airbus H155), o valor é de R$ 26.000. Com o fretamento, os clientes podem optar por locais de embarque como os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Catarina (executivo), ou outros pontos da cidade de São Paulo (sujeito a viabilidade operacional).

A Revo preparou ainda uma solução de gestão para os clientes que possuem aeronave própria e desejam comodidade completa para assistir ao Grande Prêmio em Interlagos. Será possível contratar o pouso de desembarque no autódromo, o translado entre o heliponto e o local das provas, e o pouso de embarque após a corrida por R$ 13.000. Na data da grande final, em 3 de novembro, há a alternativa de contratar este mesmo pacote e realizar o retorno em até 1 hora após a disputa por R$ 15.000.

Na chegada ao heliponto localizado no Autódromo de Interlagos, os clientes serão recepcionados em um lounge da Revo. O espaço contará com serviços pensados para garantir uma experiência exclusiva. “Estamos imensamente felizes com essa parceria com o Grande Prêmio de São Paulo. Ao longo do último ano, a Revo esteve presente em eventos de grande impacto na cidade, oferecendo uma solução ágil, confortável e segura de mobilidade. E não poderia ser diferente com o maior evento de automobilismo do país, que está diretamente conectado com o nosso público”, afirma João Welsh, CEO da Revo.

As reservas são realizadas em poucos minutos, seja pelo aplicativo (disponível para iOS e Android), site ou diretamente com o serviço de concierge - por e-mail (concierge@flyrevo.com) e ou WhatsApp (11 91639-9937).

Pelos ares

Além do transporte via helicóptero para o Grande Prêmio, a Revo possui rotas fixas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e litoral de São Paulo, para Ilhabela e Juquehy, durante a alta temporada. Os clientes podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas. Todos os voos Revo seguem os mais altos padrões de segurança do setor. A empresa oferece reservas de assentos únicos, múltiplos ou o fretamento completo da aeronave, algo inédito neste mercado.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 20 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

