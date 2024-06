Revo apresenta Alexandra Loras, Sig Bergamin, Álvaro Garnero e Felipe Massa como embaixadores da marca

Alto contraste

A+

A-

Personalidades participaram do Catarina Aviation Show (Divulgação Revo)

A Revo – plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre, apoiada por inteligência artificial – anuncia o seu primeiro squad de embaixadores. Para trazer ainda mais identificação com o público da marca, a empresa apresenta nomes como a apresentadora e jornalista Alexandra Loras, o arquiteto Sig Bergamin, o empresário Álvaro Garnero e o automobilista Felipe Massa – que já integrava a função desde o fim do ano passado.

Os embaixadores da Revo se reuniram pela primeira vez durante o segundo dia do Catarina Aviation Show, evento fechado para convidados do setor de aviação executiva e geral que ocorre entre 13 e 15 de junho, nos hangares do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional. O squad utilizou a rota exclusiva desenvolvida pela marca para o deslocamento dos participantes - via transporte aéreo por helicóptero -, com voos que partem da Avenida Faria Lima, principal centro financeiro da capital paulista.

“Estamos extremamente orgulhosos em anunciar nossos novos embaixadores. Cada um deles compartilha dos pilares essenciais para a Revo, como valores, lifestyle e paixão por novas experiências. A chegada dessas personalidades reflete a contínua dedicação da empresa em encantar nossos clientes, inspirá-los e inovar a forma de se locomover por São Paulo”, afirma Patricia Dib, Diretora de Marketing da Revo.

“Estou extremamente empolgado com o potencial da Revo em liderar a inovação tecnológica no campo da mobilidade aérea avançada. A visão e a credibilidade da empresa na criação de soluções para descolamentos porta a porta, sustentáveis e eficientes são inspiradoras. É uma honra fazer parte deste projeto”, diz o automobilista Felipe Massa.

Publicidade

“Quando penso em helicópteros, a primeira coisa que vem à mente é história. Leonardo da Vinci foi o primeiro a desenhar os esboços da aeronave em uma época em que nem se pensava em transporte aéreo. Atualmente, com a Revo, consigo ter a melhor vista da Terra e a mais segura”, afirma Alexandra Loras, nova embaixadora da marca.

“No mundo atual, tempo equivale a ouro. Com a Revo, as distâncias diminuíram e tenho a possibilidade de estar em poucos minutos no meu destino final. Uma experiência completa e de primeira classe”, completa o arquiteto Sig Bergamin.

Publicidade

“Minha experiência com a Revo tem sido nada menos do que transformadora. A utilização de helicópteros bimotores, de última geração, é um exemplo claro do compromisso da empresa com a segurança e a eficiência. Como embaixador, tenho o privilégio de compartilhar essa visão e contribuir para um futuro mais conectado e dinâmico. Estou empolgado para ver o que o futuro nos reserva”, diz o empresário Álvaro Garnero.

Serviço premium

Publicidade

A Revo é a única plataforma que oferece um serviço personalizado de mobilidade aérea, incluindo a opção de jornada completa - que inclui o deslocamento porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem via terrestre. A empresa, que opera com helicópteros bimotores e tripulação dupla, possui rotas fixas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e litoral de São Paulo, para Ilhabela e Juquehy. Além disso, os clientes podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas. Todos os voos Revo seguem os mais altos padrões de segurança do setor.

A operação de primeira classe permite a reserva de assentos únicos, múltiplos ou fretamento total da aeronave, realizada em poucos minutos por meio do aplicativo, site ou com o serviço de concierge - via email (concierge@flyrevo.com) e/ou WhatsApp (11 91639-9937).

Histórico na aviação

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 20 anos. A OHI tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

Sobre a RevoA Revo é uma plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre com suporte de inteligência artificial. Lançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns outros diferenciais como serviço de primeira classe, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e referência em alto padrão de segurança no setor.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI) que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 20 anos.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.