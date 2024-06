Revo confirma participação no Catarina Aviation Show 2024 Evento fechado para convidados acontecerá entre 13 e 15 de junho, no aeroporto executivo São Paulo Catarina

Revo: participação no Catarina Aviation Show 2024 (Divulgação Revo)

A Revo – plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre, apoiada por inteligência artificial – anuncia participação na 3ª edição do Catarina Aviation Show, um dos maiores pontos de encontros de profissionais e empresas da área da aviação executiva e geral. O evento, que será fechado e exclusivo para convidados, acontecerá entre 13 a 15 de junho, nos hangares do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, localizado na Rodovia Castello Branco.

Durante o evento, a Revo vai oferecer rotas exclusivas com voos de ida e volta para o Catarina Aviation Show. Os voos partem da Fazenda Boa Vista custam 1 500 por assento, com dez minutos de duração. Já os convidados que embarcam na região da Faria Lima levam vinte minutos até o evento, com valor de 3 900 reais por assento. Assim como na operação regular da empresa, é possível adquirir assentos únicos, múltiplos ou fazer o fretamento completo do helicóptero - algo inédito neste mercado. Além do serviço, a Revo terá um estande no evento, no qual operadores, potenciais clientes e convidados da marca podem conhecer de perto as aeronaves bimotores da empresa, que estarão em exposição no hangar 1.

“Estamos entusiasmados em participar novamente do Catarina Aviation Show. A Revo está na vanguarda quando se fala em inovação na mobilidade urbana aérea, com voos seguros e de alto padrão. Nosso intuito é tornar a operação cada vez mais próxima das necessidades personalizadas dos clientes”, afirma João Welsh, CEO da Revo.

Serviço premium

A Revo é a única plataforma que oferece um serviço personalizado de mobilidade aérea, incluindo a opção de jornada completa - que inclui o deslocamento porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem via terrestre. A empresa, que opera com helicópteros bimotores e tripulação dupla, possui rotas fixas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e litoral de São Paulo, para Ilhabela e Juquehy. Além disso, os clientes podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas. Todos os voos Revo seguem os mais altos padrões de segurança do setor.

A operação de primeira classe permite a reserva de assentos únicos, múltiplos ou fretamento total da aeronave, realizada em poucos minutos por meio do aplicativo, site ou com o serviço de concierge - via email (concierge@flyrevo.com) e/ou WhatsApp (11 91639-9937)..

Sobre a RevoLançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns outros diferenciais como serviço de primeira classe, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e referência em alto padrão de segurança no setor.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI) que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 20 anos.

