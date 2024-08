Revo oferece assento adicional para presentear no Dia dos Pais ao fazer reserva com destino a GRU ou Alphaville Ao realizar uma reserva de assento durante o mês de agosto, via concierge, é possível garantir outro para voo entre pai e filho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 17h08 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h08 ) ‌



Revo: assento adicional para presentear no Dia dos Pais Arte Revo

Em celebração aos Dias dos Pais, a Revo – solução digital de mobilidade urbana que oferece serviço porta a porta por meio de transporte aéreo e terrestre – anuncia um presente exclusivo para tornar a data ainda mais especial. Entre 1º e 31 de agosto, ao realizar uma reserva de assento de ou para o Aeroporto Internacional de Guarulhos ou Alphaville, é possível garantir outro assento adicional para os filhos possam presentear os pais. A campanha não é cumulativa com outras ações promocionais, será limitada a uma utilização por CPF e está sujeita à disponibilidade das aeronaves e aos critérios da Revo.

Para ter acesso ao presente, a reserva precisa ser realizada diretamente com o serviço de concierge personalizado da Revo, seja via e-mail (concierge@flyrevo.com) ou WhatsApp (11 91639-9937). Os voos precisam ter como origem ou destino os helipontos na região da Avenida Faria Lima, principal centro financeiro da capital paulista, ou Alphaville, bairro nobre localizado nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba.

“Acreditamos que algumas experiências são capazes de gerar transformações. Com o serviço personalizado da Revo, queremos proporcionar uma revolução na rotina de nossos clientes e criar momentos únicos. Nosso objetivo é ser a conexão responsável por encontros especiais nesta data tão significativa”, afirma Patrícia Dib, Diretora de Marketing da Revo.

Mobilidade personalizada

A Revo é a única plataforma que oferece um serviço personalizado de mobilidade aérea, incluindo a opção de jornada completa. A empresa, que opera exclusivamente com helicópteros bimotores e tripulação dupla, possui rotas fixas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e litoral de São Paulo - durante a alta temporada -, com destino a Ilhabela e Juquehy-Baleia. A operação de primeira classe oferecida pela Revo inclui deslocamento porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem - via terrestre - nos voos para Guarulhos. As passagens custam a partir de 2 500 reais por assento, dependendo do destino e do horário do voo.

Com base em dados e inteligência artificial que permitem traçar rotas de acordo com variáveis como número de voos com passageiros de categoria business/first e tráfego nas principais vias de São Paulo, a Revo oferece reservas de assentos únicos, múltiplos ou o fretamento completo da aeronave, algo inédito neste mercado. O processo é realizado em poucos minutos e cliques, seja via aplicativo (disponível para iOS e Android), site ou diretamente com o serviço de concierge - por e-mail (concierge@flyrevo.com) e ou WhatsApp (11 91639-9937).

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 20 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

Sobre a RevoLançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns outros diferenciais como serviço de primeira classe, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e referência em alto padrão de segurança no setor.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI) que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 20 anos.