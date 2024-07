Revo oferece solução de mobilidade aérea para a temporada de férias Serviço personalizado de mobilidade urbana com reserva em poucos minutos via app, site e concierge oferece serviço aéreo com helicópteros bimotores e dupla tripulação

Revo: solução de mobilidade aérea Divulgação Revo

Com a chegada de julho, aproxima-se também a tão desejada temporada de férias. A Revo – solução digital de mobilidade urbana que oferece um serviço porta a porta por meio de transporte aéreo e terrestre, apoiada por inteligência artificial – oferece uma alternativa ágil e eficiente para quem deseja aproveitar ao máximo cada momento. Inclusive, a solução permite que os passageiros se locomovam com conforto e segurança.

A Revo é a única plataforma que oferece um serviço aéreo personalizado via helicópteros, incluindo a opção de jornada completa, com carros executivos que realizam o trajeto terrestre até o heliponto. A empresa, que opera com aeronaves bimotores e tripulação dupla, possui rotas fixas ideias para complementar roteiros de férias. Os voos partem ou têm como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista (empreendimento de luxo localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo), a região da Avenida Faria Lima - principal centro financeiro da cidade -, Alphaville (bairro nobre localizado nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba), e o litoral de São Paulo, como Ilhabela e Juquehy.

Além das rotas fixas, os clientes podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas. Todos os voos Revo seguem os mais altos padrões de segurança do setor.

A reserva do serviço é possível para apenas um assento, múltiplos assentos ou a capacidade total da aeronave, algo inédito nesse mercado. Além do transporte aéreo, a operação da Revo inclui transporte de bagagens - via terrestre - nos voos para Guarulhos. As passagens custam a partir de 2 500 reais por assento, dependendo do destino e do horário do voo.

“Estamos empenhados em oferecer a melhor experiência possível aos nossos clientes, que prezam por eficiência e conforto, para aproveitar cada minuto da temporada de férias. Sempre com o mais alto padrão de qualidade e segurança”, afirma Patrícia Dib, Diretora de Marketing da Revo.

Com base em dados e inteligência artificial que permitem traçar rotas de acordo com variáveis como número de voos com passageiros de categoria business/first e tráfego nas principais vias de São Paulo, a Revo oferece reservas via aplicativo, site ou diretamente com o serviço de concierge - via e-mail (concierge@flyrevo.com) e ou WhatsApp (11 91639-9937). Tudo em poucos minutos e cliques.

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 20 anos. A OHI tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

Sobre a RevoLançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns outros diferenciais como serviço de primeira classe, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e referência em alto padrão de segurança no setor.

