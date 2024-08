Revo participa da 2ª edição do The Collection, em São Paulo Solução de mobilidade urbana por helicóptero marca presença em evento que acontece nos dias 23 e 24 de agosto e irá reunir 150 dos principais fornecedores do mercado de luxo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2024 - 16h14 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Revo: Solução de mobilidade urbana por helicóptero Divulgação Revo

A Revo, solução digital de mobilidade urbana que oferece serviço porta a porta por meio de helicópteros bimotores e transporte terrestre, participa da 2ª edição do The Collection, em 23 e 24 de agosto, na Casa Petra, em São Paulo. O evento reunirá fornecedores do segmento de alto padrão. E é direcionado principalmente a noivos, debutantes, organizadores de festas, entusiastas de eventos de luxo e pessoas que se interessam por viagens de alto padrão. Ao todo 150 expositores, como Tiffany & Co, Tânia Bulhões, Bacio di Latte, Isabela Suplicy, além da própria Revo, irão apresentar seus produtos e serviços.

O The Collection contará com uma área totalmente dedicada ao turismo de luxo – e é nela que ficará o estande da Revo, onde o público terá oportunidade de conhecer a empresa, lançada há um ano, e seus pilares, além do serviço personalizado de mobilidade aérea com opção de jornada completa. A Revo opera exclusivamente com helicópteros bimotores e tripulação dupla, com rotas fixas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista e Alphaville. Durante a alta temporada, disponibiliza voos para Ilhabela e Juquehy-Baleia, no litoral paulista. A operação de primeira classe inclui deslocamento completo com carros executivos e despacho de bagagem (via terrestre) nos voos para Guarulhos. As passagens custam a partir de 2 500 reais por assento, dependendo do destino e do horário do voo.

A Revo oferece reservas de assentos únicos, múltiplos ou o fretamento completo da aeronave, algo inédito neste mercado. O processo é realizado em poucos minutos e cliques, seja via aplicativo (disponível para iOS e Android), site ou diretamente com o serviço de concierge - por e-mail (concierge@flyrevo.com) e ou WhatsApp (11 91639-9937).

“Estar entre um grupo seleto de fornecedores cuidadosamente escolhidos para o The Collection nos deixa muito orgulhosos. Nossa expectativa é apresentar e detalhar nossos serviços para o público do evento. Os visitantes são totalmente sintonizados com o que oferecemos. Por isso, muitas parcerias e sinergias podem surgir deste encontro único”, afirma Patrícia Dib, Diretora de Marketing da Revo.

‌



Sobre a Revo

Lançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns outros diferenciais como serviço de primeira classe, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e o mais alto padrão de segurança no setor. A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 20 anos.

‌



Mais informações em:

Revo - Bem-vindo ao futuro da mobilidade aérea (flyrevo.com)

‌



OHI | Home (omnihelicoptersinternational.com)