Rextur Advance e BH Airport promovem visita técnica de agentes de viagens ao terminal mineiro
23/07/2024 - 16h03



Rextur Advance e BH Airport promovem visita técnica de agentes de viagens ao terminal mineiro Divulgação BH Airport

Com o objetivo de vivenciar a experiência do passageiro e conhecer procedimentos de segurança do BH Airport, agentes de viagem de Belo Horizonte e interior de Minas Gerais estiveram no terminal mineiro na última quarta-feira (17/7). Eles começaram o dia conhecendo as novidades na malha aérea e estacionamento do aeroporto, descobriram curiosidades sobre a operação da Azul Linhas Aéreas no terminal mineiro, bem como os novos destinos da empresa anunciados para o 2º semestre.

Os agentes também conheceram o Centro de Operações Aeroportuárias, visitaram a sala de embarque, as operações de restaurantes e salas VIPs. De lá, seguiram para o Corpo de Bombeiros do aeroporto, onde assistiram a uma rica apresentação sobre medidas de segurança e conheceram os caminhões usados em ocorrências. Finalizaram a visita conhecendo o relevante trabalho do Manejo e Controle de Fauna do BH Airport.

O gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, Clayton Begido, destaca a alegria em receber os agentes de viagem. “É um prazer apresentar nossa operação aos profissionais do turismo em Minas Gerais, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento do nosso estado. No BH Airport, estamos continuamente empenhados em atrair mais rotas para o terminal, promovendo Minas Gerais e suas belezas”, afirma.

O gerente Comercial da Azul Linhas Aéreas, Rodrigo Mendicino, junto com Graciele Soares e Juliane Medeiros do time comercial, recebeu os agentes e detalhou os bastidores da operação da empresa no BH Airport, um dos principais hubs da companhia, com voos diretos para 56 destinos.

Maju Peixoto, gerente da filial MG, conduziu o grupo com as executivas de contas Letícia Araujo e Cristiane Pereira. Além disso, a visita contou com a presença da Visual Turismo, empresa do Grupo CVC, que esteva presente com a gerente Regional Jacqueline Ledo, e o time de vendas.

Esta ação no BH Airport foi pensada em conjunto com a Rextur Advance para presentear aos parceiros da empresa com um treinamento presencial e enriquecedor para agregar no dia a dia dos profissionais.

