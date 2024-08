RIOgaleão Cargo bate novo recorde de movimentação de cargas no primeiro semestre de 2024 Com mais de US$ 6 bi e 29 mil toneladas de cargas, esse é o melhor desempenho desde o início da concessão em 2014 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 10h35 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h35 ) ‌



RIOgaleão Cargo: avanço de 25% para 31% no valor de todas as mercadorias importadas que chegam ao estado Divulgação RIOgaleão

O RIOgaleão, Aeroporto Internacional Tom Jobim, realizou a 8ª edição do Prêmio de Eficiência Logística (PEL) 2023 nesta quinta-feira (08/07), no EXC, localizado no Jockey Club. O evento, que reconhece as empresas que se destacaram pela sua eficiência logística no Terminal de Cargas do RIOgaleão em 2023, acontece no período da divulgação do Balanço Semestral de Cargo 2024, que movimentou, 29 mil toneladas de mercadorias entre importações e exportações, sendo as importações totalizando US$ 6,4 bilhões em valor declarado no primeiro semestre de 2024. Esse resultado representa um novo recorde desde o início da concessão, com um aumento de 12% no volume e 18% no valor das cargas em relação a 2023. Além disso, as operações no RIOgaleão Cargo estão 16% mais eficientes na comparação 2023 x 2022 e 65% mais ágeis desde o início da concessão. Só no último ano houve uma redução de 6 horas e 42 minutos no tempo de liberação das cargas.

“O ano de 2024 tem sido muito especial para o RIOgaleão. Neste semestre, o RIOgaleão Cargo avançou de 25% para 31% no valor de todas as mercadorias importadas que chegam ao estado do RJ. Além disso, a entrada da rota regular da companhia aérea cargueira Atlas Air e o aumento de frequências de voos para os Estados Unidos e Europa proporcionam maior capacidade no envio de carga para o RIOgaleão e melhores ofertas de frete aéreo”, comenta Patrick Fehring, Diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão.

Os setores que mais contribuíram para esses resultados foram Transporte Aéreo, com 21% (CIF) e 19% (peso); Petróleo e Gás, com 18% (CIF) e 5% (peso); Farmacêutico, com 21% (CIF) e 3% (peso); e Automotivo, com 118% (CIF) e 218% (peso). Esses aumentos refletem tanto questões de mercado, tais como o crescimento do setor de Petróleo e Gás, a força da Indústria Farmacêutica e os investimentos no mercado de Aviação no RJ, quanto a maior oferta de rotas para o RJ e o reconhecimento dos clientes na eficiência das operações do RIOgaleão Cargo.

“O RIOgaleão continua atuando para prover junto aos seus clientes uma logística ágil e segura. No último ano ocorreu a mudança do sistema da Receita Federal, que foi trabalhado por todo nosso time, autoridades e parceiros como uma oportunidade para consolidar o Rio de Janeiro como uma referência em operações de carga aérea no país. O resultado foi o reconhecimento pela organização mundial das aduanas na excelência nessa transição que segue trazendo tempos de permanência de carga cada vez menores aos clientes do RIOgaleão.”, complementa Leandro Lopes, Gerente Comercial do RIOgaleão Cargo.

Programa de Eficiência Logística (PEL)

No PEL, houve um crescimento de 6% no número de empresas participantes em relação a 2022, totalizando 399 empresas. A competitividade entre as empresas que operam no Terminal de Cargas do RIOgaleão resultou em uma redução do tempo médio de liberação de cargas em GIG, que caiu de 40h38min para 33h56min, uma melhoria de 16%.

A premiação contemplou diversos segmentos de mercado, entre eles: Automotivo, Transporte Terrestre, Instrumentos e Equipamentos Médicos, Farmacêutico, Metal Mecânico, e Petróleo & Gás (operações e serviços). Assim como na última edição, o PEL 2023 também premiou seis destaques nas categorias: Melhor Companhia Aérea, Importador e Exportador, Agente de Cargas, Despachante Aduaneiro e Transportador Rodoviário.

O evento contou com a presença de lideranças e autoridades como o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões, e Tomé Franca, Secretário Nacional de Aviação Civil, além de representantes da Firjan, Fecomércio, Anvisa e Receita Federal do Brasil.

Sobre o Programa de Eficiência Logística

O Programa de Eficiência Logística apoia importadores e prestadores de serviços do Terminal de Cargas do aeroporto, para que aprimorem suas performances e utilizem o menor tempo possível nos processos de importação.