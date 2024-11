RIOgaleão Cargo monta operação para receber atualização de supercomputador Equipamentos chegaram nesta segunda-feira (11) e vão aumentar a capacidade da máquina responsável por apoiar projetos de pesquisa científica Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 17h21 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h21 ) twitter

O supercomputador pesa mais de 19 toneladas RicoVillares

O RIOgaleão Cargo recebeu na madrugada do dia 11 de novembro novos equipamentos para atualização do supercomputador Santos Dumont. Uma operação cargueira de grande porte foi montada para receber mais de 19 toneladas que ajudarão a aumentar a capacidade da máquina responsável por apoiar projetos de pesquisa científica em diversas áreas de conhecimento. Essa é segunda vez que o Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim recebe e armazena partes do equipamento, sendo a primeira em 2019, quando também houve a montagem de uma operação especial.

A máquina está instalada no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em Petrópolis. Os novos equipamentos foram adquiridos através de projeto de cooperação com a Petrobras. A escolha pelo aeroporto RIOgaleão se deu pela agilidade na logística, eficiência no processo de recebimento e liberação de cargas, além da participação conjunta no planejamento da operação e suporte ao cliente e operadores logísticos no desenho da operação. A B&A Logística Internacional ficou a cargo da logística, desde a fábrica da Bull em Angers, na França, através de um avião charter especial. Após o desembarque, os equipamentos serão transportados em três carretas até a sede do LNCC, com previsão de chegada no dia 13 de novembro, em Petrópolis (RJ).

“A atualização do supercomputador é um marco no desenvolvimento para a comunidade científica no Brasil e permitirá que ainda mais projetos de pesquisa possam ser desenvolvidos e de forma mais ágil. O aeroporto é um grande facilitador dessa logística, trazendo segurança na operação de uma carga tão sensível e valiosa, e permitindo que esteja segura e rapidamente disponível para o importador”, destacou Leandro Lopes, Gerente Comercial do RIOgaleão Cargo.

Com a atualização, o supercomputador estará de volta ao Top 500 do Mundo como o mais rápido equipamento da América Latina dedicado à pesquisa científica, e trará três grandes benefícios para a comunidade científica nacional: ampliar a capacidade de atender um número maior de projetos científicos; expandir a capacidade de atender os projetos atuais viabilizando simulações numéricas de fenômenos físicos, econômicos ou sociais mais complexos e treinamentos de sistemas de inteligência artificial mais sofisticados; e ainda permitir que os projetos que já estão em andamento ou que venham a entrar, futuramente, no sistema possam receber um retorno mais rápido dos resultados de suas simulações e análise de dados.

“A operação de recebimento dos novos equipamentos é complexa e envolve diversos atores. O RIOgaleão, como grande facilitador dessa logística, colabora para uma maior rapidez na liberação da carga para a sua chegada em segurança ao campus LNCC, em Petrópolis”, comenta Fábio Borges, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica.

Com o aumento da capacidade do supercomputador Santos Dumont a ciência brasileira poderá avançar mais rápido e em mais áreas do conhecimento.

