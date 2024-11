RIOgaleão celebra nova rota para Dallas da American Airlines Aérea incrementa para um voo diário a rota Rio-Nova York e até dois voos diários Rio-Miami. Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 17h34 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h34 ) twitter

RIOgaleão: nova rota para Dallas Divulgação RIOGaleão

O RIOgaleão celebrou nessa segunda-feira, dia 28 de outubro, a nova rota Rio-Dallas, operada pela American Airlines, com voos até março de 2025. A cerimônia de voo inaugural contou com o batismo da aeronave Boeing 777-200, que decolou do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para o Dallas-Fort Worth. Além disso, nesse período, a companhia aérea incrementa para um voo diário a rota Rio-Nova York e até dois voos diários Rio-Miami.

Leandro Lustosa, Sarah Ferreira, Julia Yamanishi, Suzana Yeah, Jacqueline Silva e Ricardo Souza Divulgação

“Estamos entusiasmados com a expansão anunciada pela American Airlines, refletindo a confiança em nossa cidade e a importância estratégica do Rio de Janeiro como um centro de conexão e porta de entrada do turismo no Brasil. A adição de voos diários para Dallas-Fort Worth e o aumento nas operações para Nova York e Miami fortalecem nossa conectividade internacional, impulsionando o turismo e o transporte de carga”, declara Patrick Fehring, Diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão.

“O novo voo sazonal da American do Rio de Janeiro para nosso maior hub em Dallas-Fort Worth reforça ainda mais nosso compromisso de 34 anos com o Rio de Janeiro e complementa nossa programação existente, que inclui voos para Miami e Nova York-JFK”, diz Alexandre Cavalcanti, Diretor de Vendas para a América do Sul.

A celebração contou também com a presença de executivos da concessionária RIOgaleão e da companhia aérea American Airlines, como os gerentes: Leandro Lustosa, Sarah Ferreira, Julia Yamanishi, Suzana Yeah, Jacqueline Silva e Ricardo Souza.

