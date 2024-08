RioGaleão e Abesata assinam memorando por melhoria da qualidade na prestação dos serviços em solo O administrador aeroportuário se compromete a fomentar a certificação de empresas de handling através do programa de autorregulação do setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/08/2024 - 23h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 23h30 ) ‌



RioGaleão e Abesata: melhoria de prestação de serviços em solo Divulgação

O RioGaleão e a Abesata (Associação Brasileira das Empresas Auxiliares de Transporte Aéreo) assinaram nesta terça (13.08) um memorando de entendimentos com o objetivo de elevar a qualidade dos serviços em solo prestados no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

No documento, com validade de 24 meses, a Abesata, como idealizadora do programa de autorregulação do segmento, o CRES (Certificação de Regularidade em Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo), se compromete a elevar a qualidade dos serviços prestados e fomentar o crescimento harmônico da aviação brasileira.

Do outro lado, o RioGaleão se propõe a estimular as prestadoras de serviços, tanto as de natureza operacional como de proteção, que operam no Galeão a se certificarem no âmbito do CRES. Reconhecido em todo o mundo e com 10 empresas de serviços em solo já certificadas no Brasil, o CRES permite que as Esatas (Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo) comprovem sua capacidade operacional, bem como apresentem documentação necessária para sua regularização junto aos órgãos públicos e às exigências do mercado.

Ao mesmo tempo, o certificado emitido pelo CRES proporciona às autoridades de aviação, aos operadores aéreos e aos administradores aeroportuários uma ferramenta adicional de segurança jurídica e operacional para que o risco da responsabilidade subsidiária na contratação de uma Esata seja minimizado.

“Estamos muito felizes com a adesão da RioGaleão como mais um aeroporto fomentador do nosso programa, pois, além de ser um dos aeroportos mais importantes do país, possui um Programa de Eficiência Operacional para o qual o CRES só tem a contribuir”, disse Ricardo Aparecido Miguel, presidente da Abesata. O executivo destaca que a autorregulação já nasceu com o equilíbrio do dilema gerencial entre prevenção e produção, necessário para a segurança operacional e para a saúde das empresas aéreas e aeroportos.

Para Miguel, outro ponto importante do Memorando de Entendimentos está na possibilidade de ter acesso a dados compartilhados veiculados no Comitê de Segurança Operacional, o que vai ajudar a tornar o CRES cada vez mais relevante para a garantia da segurança de voo. “Excelência é isso, ninguém vive da armadilha do passado. Temos que valorizar as pessoas em qualquer função que ela esteja”, numa referência às expectativas dos colaboradores das empresas Certificadas no comprometimento com a qualidade dos serviços em solo, destaca Dimas Salvia, Diretor de Operações da RioGaleão, durante a solenidade.

Estiveram presentes e também assinaram o documento o diretor-presidente do aeroporto, Alexandre José Guerra de Castro Monteiro e Marcos Roberto Eurich, Gerente de Controle e Fiscalização da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária da ANAC. O representante da ANAC enalteceu a iniciativa do aeroporto e da associação em que lideram um cenário em que a agência ainda não consegue atingir a regulação pela complexidade do setor.

Entre outros, participaram da solenidade de assinatura o Major Douglas Lopes, Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Galeão, José Mário Braz, diretor-executivo do Sineata, o sindicato patronal das empresas em solo, e os empresários Rubens Pereira Leitão Filho, da WFS Orbital, José Augusto Nascimento, da Proair, e Valter Zonato, da RP.

O CRES é um programa de autorregulação voluntário em funcionamento. Para obter o certificado, as empresas devem passar por uma auditoria independente, que avaliará seu desempenho em dimensões regulatórias, financeiras, operacionais, ESG e pessoas.