RIOgaleão prevê 380 voos extras com 47 mil passageiros durante o Rock in Rio Brasil 2024 Fluxo será quatro vezes maior em relação à última edição do festival em 2022 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 16h16 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RIOgaleão: 380 voos extras e cerca de 47 mil passageiros durante o Rock in Rio Brasil 2024 Divulgação RIOgaleão

O Rock in Rio Brasil 2024 vai movimentar o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 24 de setembro. Durante esse período, o RIOgaleão, Aeroporto Oficial do Rock in Rio Brasil 2024, espera receber cerca de 380 voos extras. A estimativa é que esses voos adicionais movimentem aproximadamente 47 mil passageiros. Em comparação à edição anterior, realizada em 2022, a concessionária projeta um aumento de 200% no número de viajantes e 130% no total de pousos e decolagens.

As cinco principais origens e destinos domésticos desses voos extras são: 1) São Paulo (SP), 2) Salvador (BA), 3) Florianópolis (SC), 4) Belo Horizonte (MG) e 5) Curitiba (PR).

“Para atender a essa demanda extra, estamos nos preparando em várias frentes. Nosso objetivo é garantir que o elevado padrão de serviço e a experiência que oferecemos aos nossos passageiros sejam mantidos”, adianta Dimas Salvia, Diretor de Operações do RIOgaleão. Entre as medidas planejadas, estão o reforço nas equipes de concierge e limpeza, além da adição de oito carrinhos elétricos para os serviços de hospitalidade disponíveis no GaleOn, a plataforma digital de serviços aos passageiros do RIOgaleão.

As cooperativas de táxi conveniadas e os aplicativos de transporte que operam no aeroporto também contarão, no período, com frota reforçada para atender a demanda. Além disso, o RIOgaleão será ponto de partida do Primeira Classe, ônibus executivo que leva até a Cidade do Rock, que sairá do Terminal de Passageiros 2 entre os portões B e C do Desembarque (1º andar).

‌



Conexão que faz história

Como Aeroporto Oficial do Rock in Rio Brasil 2024, o RIOgaleão oferecerá uma experiência imersiva na área VIP do Rock in Rio Brasil e no Desembarque Doméstico do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As ativações vão destacar o aeroporto como um hub que conecta pessoas, histórias e destinos, impulsionando o futuro do estado. Esses espaços também celebrarão os 10 anos da concessionária e os 40 anos do Rock in Rio.

‌



“Com essa iniciativa em parceria com o maior festival de música e entretenimento do mundo, nosso objetivo é destacar o papel do RIOgaleão como um ponto de encontro essencial para o desenvolvimento econômico e cultural do Rio de Janeiro”, comenta Uyara Assis, Gerente de Marketing do RIOgaleão.

Na área VIP, os visitantes serão convidados a tirar fotos em um ambiente que captura a essência do Rio e terão a oportunidade de revelar as imagens tiradas durante o festival. Essas fotos serão exibidas em um painel interativo, com um grande mapa que mostrará as diversas origens dos visitantes do Rock in Rio que passaram pelo RIOgaleão.

‌



Na área pública do Desembarque Doméstico, haverá uma ambientação cenográfica que remeterá à Cidade do Rock, criando um clima de festival para os passageiros que desembarcarem. Na área pública, o DJ Totonete, que se apresentará no Espaço Favela junto com o grupo Dance Maré, abrirá a pista de dança montada no local no dia 12/09, às 19h. No mesmo horário no dia 20/9, último fim de semana do festival, a DJ Tamy comanda o som no terminal em uma participação especial. A programação musical na área pública do Desembarque Doméstico continuará com outros DJs nos dias 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de setembro, às 19h.