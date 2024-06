RIOgaleão reforça compromisso com a diversidade e inclusão pelo segundo ano consecutivo Passageiros e moradores serão recebidos com os letreiros iluminados com as palavras “orgulho”, “respeito” e “diversidade” na via de acesso ao aeroporto

Alto contraste

A+

A-

RIOgaleão: diversidade e inclusão (Divulgação RIOgaleão)

Mais uma vez, o RIOgaleão se une ao Circuito RIO de Cores, promovido pelo Rio Convention & Visitors Bureau (VisitRio) e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT no Brasil, para promover a diversidade e inclusão na cidade maravilhosa. Durante todo o mês de junho, os passageiros e moradores serão recebidos com os letreiros iluminados com as palavras “orgulho”, “respeito” e “diversidade” ao longo da Avenida 20 de Janeiro, via de acesso ao aeroporto.

A iniciativa do Visit Rio e da Câmara do Comércio e Turismo LGBT inclui, ainda, oferecer descontos em hotéis, bares, restaurantes e atrações turísticas, fortalecendo a mensagem de respeito e inclusão.

“Como maior equipamento urbano da cidade e motor da economia do estado, entendemos nossa responsabilidade em promover valores fundamentais, como a diversidade. Queremos ser um espaço acolhedor para todos os cariocas e turistas”, destaca Uyara Assis, gerente de Comunicação e Marketing do RIOgaleão.

Além da decoração em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, o aeroporto oferecerá 25% de desconto na sala VIP e no serviço de hospitalidade reservados pelo online galeon.com.br, plataforma digital de serviços para os passageiros. Por lá, haverá comodidades, descontos e novidades em primeira mão para os passageiros com o código promocional ORGULHO. O GaleON permite que viajantes possam pedir delivery de alimentação dentro dos terminais, reservar acesso a salas VIP, agendamento de táxi e reserva de vagas de estacionamento, entre outras comodidades.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.