Riyadh Air faz pedido firme de 60 aeronaves da família Airbus A321neo Modelo é o maior membro da família A320neo mais vendida da Airbus Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 17h27 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 6.700 A321neo foram encomendados por mais de 90 clientes em todo o mundo Divulgação Airbus

A Riyadh Air, a nova companhia aérea internacional premium com sede na Arábia Saudita, fez um pedido firme de 60 aeronaves da Família A321neo . O acordo foi assinado na Future Investment Initiative (FII) em Riyadh, marcando um marco significativo para a Riyadh Air. A cerimônia de assinatura contou com a presença de Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan Governador do Fundo de Investimento Público (PIF) e Presidente da Riyadh Air, Tony Douglas, CEO da Riyadh Air, Christian Scherer, CEO, Aeronaves Comerciais da Airbus e Benoit de Saint-Exupery, Vice-Presidente Executivo de Vendas do negócio de Aeronaves Comerciais.

“Este investimento não só nos permitirá apoiar o crescimento econômico na indústria da aviação, como também garantirá que a Riyadh Air opere uma das frotas mais eficientes em termos de combustível. Será fundamental para ajudar a Arábia Saudita a atingir suas metas de descarbonização”, disse o CEO da Riyadh Air, Tony Douglas. “Este acordo reforça fortemente o impacto econômico positivo da mais nova companhia aérea da Arábia Saudita em escala global e local para facilitar o ecossistema de aviação saudita em rápido crescimento.”

Christian Scherer, CEO de Aeronaves Comerciais da Airbus, disse: “Estamos orgulhosos de receber a Riyadh Air como um novo cliente e parceiro da Airbus. A aeronave A321neo de última geração trará eficiência excepcional às operações da companhia aérea, contribuições concretas para suas metas de descarbonização e conforto para seus passageiros. Estamos ansiosos para trabalhar juntos para apoiar as fortes ambições da aviação saudita."

O A321neo é o maior membro da família A320neo mais vendida da Airbus , oferecendo alcance e desempenho incomparáveis. Ao incorporar motores de nova geração e Sharklets, o A321neo traz uma redução de ruído de 50% e mais de 20% de economia de combustível e redução de CO₂ em comparação com aeronaves de corredor único da geração anterior, ao mesmo tempo em que maximiza o conforto do passageiro na cabine de corredor único mais ampla do céu.

‌



Até o momento, mais de 6.700 A321neo foram encomendados por mais de 90 clientes em todo o mundo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.