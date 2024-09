Rock in Rio e Libertadores impulsionam o turismo e a economia no Rio de Janeiro em setembro Grandes shows e eventos esportivos geram maior procura por reservas na cidade fluminense Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 16h33 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h33 ) ‌



Eventos impulsionam turismo no Rio de Janeiro

O hábito de viajar para assistir a shows tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros, impulsionando significativamente o setor de turismo, especialmente a hotelaria. Além disso, grandes eventos esportivos, como jogos decisivos e finais de campeonato, também desempenham um papel crucial no aumento da demanda e impacto econômico nas cidades que os recebem.

O Rock in Rio, que retorna à Cidade do Rock após dois anos, já tem ingressos praticamente esgotados e atrai fãs de todo o Brasil e do mundo. Para esta edição, é esperado um público de cerca de 760 mil pessoas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o evento deverá gerar um impacto econômico recorde de R$ 2,9 bilhões para a cidade, o maior desde que as pesquisas começaram, em 2017.

Dados da Maxmilhas — travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais , hotéis e pacotes de viagem —, mostram que a procura por passagens e estadias na cidade manteve-se estável em relação à última edição, em 2022, representando em torno de 18% dos passageiros nesse período. No entanto, a média de permanência dos visitantes aumentou de 2 para 3 diárias em hotéis, indicando um maior aproveitamento das atrações locais.

O perfil dos viajantes também se manteve próximo ao de 2022, com pouca variação: 47% dos turistas são viajantes solo, 36% viajam em casal, 13% em grupos de mais de 3 pessoas e 3% com crianças. Copacabana, Centro e Barra da Tijuca continuam sendo os bairros mais procurados para hospedagem, com 42%, 26% e 13% das reservas, respectivamente.

Além do festival de música, o Rio de Janeiro será palco das quartas de final da Copa Libertadores 2024, com jogos de ida marcados para os dias 18 e 19 de setembro, no Estádio Nilton Santos e no Estádio do Maracanã. Estes estádios, icônicos no cenário do futebol sul-americano, devem atrair um grande número de torcedores, intensificando ainda mais a demanda por serviços de turismo e hospedagem.

“Esses eventos são oportunidades valiosas para o setor hoteleiro e turístico maximizar seus serviços e faturamento. Na Maxmilhas, temos observado um aumento significativo na procura por hospedagem durante eventos de grande destaque, e a tendência é que esse impacto positivo se reflita ainda mais nos índices anuais” afirma Sabrina Lorente, Head de Marketing da Maxmilhas.

