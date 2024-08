Rock in Rio movimenta BH Airport: terminal terá 24 voos extras para o Rio de Janeiro no período do festival Entre os dias 12 e 23 de setembro, cerca de 50 mil passageiros vão embarcar para o RJ, sendo 3.600 em voos extras preparados para atender a demanda do evento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 18h17 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h17 ) ‌



BH Airport: 24 voos extras para o Rio de Janeiro no período do festival

Em sua 40ª edição, o Rock in Rio promete atrair mais de 700 mil pessoas de todo o Brasil. Entre os dias 12 e 23 de setembro, período em que acontece o festival, a expectativa é que cerca de 50 mil passageiros circulem no BH Airport com destino ao Rio de Janeiro ou retornando de lá, num total de 506 voos. Desse volume de passageiros, cerca de 3.600 viajarão em 24 voos extras que foram preparados para atender à alta demanda gerada pelo evento.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca que o terminal mineiro está preparado para a alta movimentação, que segue uma tendência de crescimento registrada nos últimos meses. “Eventos como o Rock in Rio são importantes porque movimentam a economia em todo o país e nos aeroportos não é diferente: muitos fãs se organizam em grupos, reservam passagens no mesmo voo e até vêm caracterizados para o terminal. A alta procura pela viagem aérea também reflete um momento mais positivo do setor, já que somente no primeiro semestre deste ano, o BH Airport recebeu 5,6 milhões de passageiros, o melhor resultado do período na história do terminal”, destaca.

Côrtes lembra, ainda, a importância de os passageiros se programarem para chegar com a antecedência recomendada pelas companhias aéreas, a fim de garantir o embarque com tranquilidade e também para aproveitar toda a estrutura do aeroporto. “Temos certeza de que os fãs do Rock in Rio estão cheios de expectativas por essa viagem e estamos prontos para deixar essa experiência ainda mais positiva com nossa hospitalidade e nosso mix comercial, que hoje tem cerca de 100 estabelecimentos, entre varejo, alimentação e salas VIPs”, frisa.