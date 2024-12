Rota do Soyo, Dundo, Saurimo e Luena será operada exclusivamente pelo AIAAN a partir de 10 de dezembro Os serviços serão operados por aeronaves do modelo Dash 8-Q400, com capacidade para 74 passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 16h33 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h33 ) twitter

TAAG: transferência gradual das operações comerciais de passageiros para o novo Aeroporto Dr. António Agostinho Neto Divulgação TAAG

Em continuidade ao processo de transferência gradual das operações comerciais de passageiros do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, para o novo Aeroporto Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), localizado no Bom Jesus, município de Icolo e Bengo, a TAAG Linhas Aéreas de Angola dará início à Fase II da transição, que contempla as províncias do Leste, incluindo, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico, bem como a província do Zaire, cuja conexão com Luanda será realizada exclusivamente via AIAAN, a partir de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024.

A incorporação dos destinos Dundo, Saurimo, Luena e Soyo à programação de voos a partir do Aeroporto Dr. António Agostinho Neto, durante o mês de dezembro, está em conformidade com o plano de transferência gradual. Essa iniciativa está alinhada aos níveis de serviço das demais entidades do ecossistema que contribuem para a mobilidade e os serviços relacionados ao Aeroporto Dr. António Agostinho Neto.

Segue abaixo o resumo dos destinos que serão adicionados à programação de voos via AIAAN, a partir de 10 de dezembro.

Soyo (Zaire): 5 frequências semanais, com saídas de Luanda às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, sendo o voo inaugural a partir do AIAAN no dia 10 de dezembro.

‌



Dundo (Lunda Norte): 4 frequências semanais, com saídas de Luanda às segundas, quintas, sextas-feiras e domingo, sendo o voo inaugural a partir do AIAAN no dia 12 de dezembro.

Saurimo (Lunda Sul): 7 frequências semanais, com saídas diárias de Luanda, sendo o voo inaugural a partir do AIAAN no dia 10 de dezembro.

‌



Luena (Moxico): 3 frequências semanais, com saídas de Luanda às segundas, quartas e sábados, com o voo inaugural a partir do AIAAN no dia 11 de dezembro.

Os serviços serão operados por uma aeronave modelo Dash 8-Q400, com capacidade para 74 passageiros (64 na classe econômica e 10 na executiva). Simultaneamente, a TAAG está implementando um plano de comunicação multicanal e abrangente, com o objetivo de manter seus clientes, passageiros e demais stakeholders devidamente informados sobre o processo de transferência. O Aeroporto Dr. António Agostinho Neto oferece mais eficiência e comodidade aos seus usuários, posicionando Luanda como um hub regional.

‌



Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

