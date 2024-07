Rota que liga Belo Horizonte a Jacarepaguá é inaugurada no BH Airport Voo inaugural aconteceu nesta segunda-feira (8/7) e contou com cerimônia de corte de fita e brindes aos primeiros passageiros

Cessna Grand Caravan, da Azul: Belo Horizonte a Jacarepaguá BH Airport

Acaba de ser oficialmente inaugurada a nova rota do BH Airport que liga a capital mineira a Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O voo é operado pela Azul Linhas Aéreas em aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros. As opções são de ida e volta e com várias ofertas de frequência ao longo do dia, iniciando às 06h25 e encerrando às 20h35. Para comemorar o início da operação da nova rota foi realizada, nesta segunda-feira (8/7), uma cerimônia de inauguração com corte de fita e brindes aos primeiros passageiros.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca que a rota é uma ótima alternativa para quem precisa chegar rápido à zona Oeste do Rio de Janeiro. O aeroporto de Jacarepaguá fica a aproximadamente 30 quilômetros do centro da cidade e está localizado na avenida Ayrton Senna, uma das principais da região e bem próxima à Barra da Tijuca.

“Chegar ao Rio de Janeiro pelo BH Airport ficou ainda mais fácil por meio desse voo, que dá acesso direto à Zona Oeste do Rio e permite a circulação rápida por bairros como o próprio Jacarepaguá e a Barra da Tijuca. Estamos felizes em proporcionar mais essa conexão entre Minas Gerais e essa região do Rio, que é tão importante e não para de crescer. Sem dúvidas, a rota também deve trazer mais visibilidade ao nosso estado, fortalecendo o turismo aqui”, afirma.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, a ampliação reflete o sucesso das operações em Jacarepaguá. “Nos últimos meses adicionamos novas rotas a partir do aeroporto e iniciamos as vendas para destinos internacionais. A recepção dos clientes está sendo muito boa, pois é mais uma opção aos cariocas, especialmente da Zona Oeste, além de permitir que o mineiro que tenha compromisso naquela região não precise atravessar a cidade ao chegar no Rio”, comenta.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.