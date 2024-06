Rota que liga Belo Horizonte a Manaus é inaugurada no BH Airport Voos diários serão operados pela companhia Azul Linhas Aéreas em aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 clientes

BH Airport: rota Belo Horizonte - Manaus Divulgação BH Airport

Uma nova rota que liga o BH Airport ao Norte do país acaba de ser inaugurada. A partir de hoje (27/6), já é possível comprar passagens pela Azul Linhas Aéreas, saindo da capital mineira direto para Manaus, no Amazonas. Os voos serão diários e operados em aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 clientes, saindo às 22h45 do BH Airport e chegando às 01h10 na capital amazonense. Já no sentido contrário, a aeronave sai às 3h de Manaus e chega às 7h20 em Belo Horizonte. O primeiro voo acontece no dia 7 de agosto.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que, com essa rota, o terminal mineiro chega a cinco estados atendidos na região Norte. “É uma alegria para o BH Airport conectar Minas Gerais a mais um estado nessa região, principalmente se tratando do Amazonas, que oferece possibilidades riquíssimas de turismo com sua vasta biodiversidade. Além disso, essa rota tem um enorme potencial para o transporte de cargas, facilitando o comércio e a distribuição de produtos entre Minas Gerais e o Norte. Estamos entusiasmados em proporcionar aos mineiros a conexão direta com essa região tão importante do Brasil e certos de que essa rota também trará mais desenvolvimento para o nosso estado”, afirma.

O gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, também reforça a importância da nova rota. “Estamos empolgados em oferecer mais uma ligação direta da região amazônica com o Sudeste, com todo o conforto e experiência do cliente que a Azul proporciona. Por conta do festival de Parintins, já vamos ter neste final de semana dois voos extras diretos saindo de BH com destino a Manaus e, a partir de 7 agosto, teremos voos diários”, comenta.

Recentemente, o BH Airport inaugurou outro destino inédito para o norte: Rio Branco (AC). Essa é, inclusive, a única rota que liga o Sudeste ao Acre. A rota será operada pela Azul a partir de 4 de outubro e contará com dois voos diários, sendo um no percurso Belo Horizonte - Porto Velho - Rio Branco - Belo Horizonte e outro no trajeto inverso: Belo Horizonte - Rio Branco - Porto Velho - Belo Horizonte. Da capital mineira, os voos partem às 8h45 e às 21h40.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

