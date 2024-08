Rota que liga BH a Manaus é inaugurada no BH Airport Operado pela Azul, voo inaugural aconteceu na noite desta segunda-feira (5/8) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h47 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h47 ) ‌



Rota Belo Horizonte - Manaus Divulgação BH Airport

Os primeiros passageiros da nova rota BH – Manaus embarcaram, nesta segunda-feira (5/8), no voo inaugural, que saiu do BH Airport às 22h45. Operado pela Azul Linhas Aéreas, o novo destino do terminal contará com voos diários, realizados em aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 clientes. Esse é o quinto estado na região Norte com conexão direta a partir do BH Airport.

A cerimônia de inauguração do voo contou com corte de fita e brindes para os passageiros, que chegaram à capital amazonense por volta das 01h10. No trajeto contrário, o voo sai às 3h de Manaus e chega às 7h20 em Belo Horizonte.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca a importância dessa nova rota. “Além do potencial turístico que essa rota oferece, conectando os mineiros às belezas da região amazônica, ela também traz uma conexão valiosa para o transporte de cargas, facilitando o comércio e a distribuição de produtos entre Minas Gerais e o Norte. É uma alegria inaugurar mais esse destino nessa região tão importante do Brasil”, afirma.

Também nessa segunda-feira (5/8), o terminal mineiro inaugurou a rota BH – São José do Rio Preto, operada pela Azul. Os voos diários serão realizados com a aeronave ATR 72-600, com capacidade para 70 pessoas. Os primeiros passageiros também ganharam brindes e assistiram ao corte de fitas da inauguração.

Côrtes lembra que essa é uma rota muito procurada por facilitar a conexão Minas Gerais-São Paulo. “Esse é um trajeto muito comum entre os viajantes corporativos, mas também uma ótima oportunidade de conexão para quem está no interior de São Paulo e quer viajar para outros destinos no país pelo BH Airport. Essa é mais uma rota que tem tudo para ser um sucesso e contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais”, afirma.

