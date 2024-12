Royal Air Maroc retorna ao Brasil com rota que liga São Paulo a Casablanca Três voos semanais irão conectar brasileiros à cidade africana e dali para diversos destinos no mundo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 16h42 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h42 ) twitter

Royal Air Maroc: de volta ao Brasil com o Boeing 787 Dreamliner Adam Moreira - Wikimedia Commons

A Royal Air Maroc (RAM), companhia aérea nacional do Marrocos, está de volta ao Brasil com a retomada do voo direto entre São Paulo e Casablanca. A partir de 8 de dezembro (domigo), serão três frequências semanais partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos e conectando os brasileiros à cidade marroquina e dali para diversos destinos no mundo.

Operada por um Boeing 787 Dreamliner, uma das aeronaves mais modernas do mundo, a rota será operada às terças, sextas e domingos, em horários que otimizam o tempo do passageiro e foram cuidadosamente planejados para atender às demandas dos viajantes de negócios e turismo.

Os voos partem de São Paulo à 00h25 (hora local), chegando a Casablanca às 13h20 (hora local), o que viabilizará conexões práticas e rápidas para cidades como Lisboa (Portugal), Paris (França) e Madri (Espanha). No sentido inverso, os voos decolam às 16h40 (hora local), aterrisando em São Paulo às 22h20 (hora local).

A volta da rota São Paulo-Casablanca marca a retomada estratégica da Royal Air Maroc ao continente sul-americano, após uma pausa imposta pela pandemia. A companhia aérea adiciona essa iniciativa ao seu movimento de expansão internacional, fortalecendo sua presença global e conectividade com mercados-chave.

“O Brasil é um mercado estratégico e os brasileiros são grandes viajantes. Por isso, a Royal Air Maroc oferece a seus clientes um portfólio de mais de 97 destinos em todo o mundo por meio do nosso hub em Casablanca. Também estamos expandindo nossas conexões, com destaque para a futura rota Casablanca-Pequim, conectando a Ásia ao Brasil,” destaca o diretor regional na América Latina da Royal Air Maroc, Othman Baba.

Além de atender ao crescente fluxo entre as capitais financeiras e econômicas dos dois países, a retomada do voo consolida a companhia aérea como uma ponte entre os continentes africano, europeu e asiático e a América do Sul. A Royal Air Maroc reforça ainda o seu compromisso de apoiar projetos de relevância internacional, como a Copa do Mundo FIFA de 2030, que será disputada na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

“Com essa conexão, os fãs brasileiros de futebol poderão viajar de forma conveniente e confortável entre São Paulo e os países-sede, via o hub da companhia em Casablanca”, afirma Othman Baba.

Os voos já estão disponíveis para compra pelo site oficial da companhia aérea (www.royalairmaroc.com), nas centrais de atendimento e em agências de viagens parceiras. A central de vendas da Royal Air Maroc está disponível pelo telefone (11) 2847 4555, pelo e-mail: vendas@royalairmaroc.com ou no escritório em São Paulo, localizado na Avenida Paulista, 2300, andar Pilotis.

Horários e frequências dos voos da Royal Air Maroc

Partindo de São Paulo

Terças, sextas e domingos, às 00h25 (horário local)

Chegada a Casablanca às 13h20 (horário local)

Partindo de Casablanca

Segundas, quintas e sábados, às 16h35 (horário local)

Chegada a São Paulo às 22h25 (horário local)

