RPAS tático SIRTAP da Airbus alcança Revisão Crítica de Desenho Fabricação dos primeiros componentes do protótipo do Sistema aéreo remotamente tripulado tático de alta performance foi iniciada com um número significativo de fornecedores espanhóis

SIRTAP reforçará as capacidades táticas do Exército Espanhol e da Força Aérea e Espacial Divulgação Airbus

O SIRTAP, sistema aéreo remotamente tripulado tático de alta performance (RPAS), alcançou a Revisão Crítica de Desenho (CDR), um marco técnico que define a arquitetura de sistema e o design final do veículo aéreo não tripulado (VANT).

O principal objetivo do CDR é garantir que o nível de maturidade do design esteja pronto para iniciar o processo de fabricação e esteja alinhado com os requisitos do cliente. Entre as diferentes áreas analisadas, o alinhamento entre os recursos de fabricação e os princípios de projeto foi avaliado, a maturidade dos sistemas, subsistemas e equipamentos foi assegurada, assim como as atividades seguintes no processo de validação e verificação que levarão à certificação do sistema até o final de 2026.

Esse importante marco do programa foi assinado pelo Ministério da Defesa da Espanha, cliente de lançamento do SIRTAP, que, em novembro de 2023, encomendou nove sistemas, cada um composto por três veículos aéreos não tripulados e uma estação de controle terrestre.

A fabricação dos primeiros componentes do protótipo do SIRTAP foi iniciada com um número significativo de fornecedores espanhóis envolvidos, além de outros localizados em diferentes países do mundo. O primeiro voo do protótipo está previsto para 2025 e abrirá caminho para a primeira entrega no primeiro semestre de 2027.





