Saab fornecerá Sistemas Navais de Alerta de Laser para a Marinha Espanhola

Alto contraste

A+

A-

SAAB: contrato com a Marinha da Espanha (Divulgação SAAB)

A Saab entregará os primeiros Sistemas Navais de Alerta de Laser (NLWS, na sigla em inglês) em 2026, com entregas anuais a partir de então. Para garantir uma integração perfeita dos sensores NLWS com a superestrutura das fragatas, a empresa colaborará em grande proximidade com a empresa espanhola Navantia, um respeitado estaleiro naval internacional responsável pela construção das fragatas F-110. A classe F-110, a nova fragata polivalente da Marinha Espanhola, integrará tecnologias da indústria 4.0 e será o primeiro programa naval espanhol concebido para ter um Gêmeo Digital.

“Este pedido é um marco importante para o nosso sistema naval de alerta de laser, pois a parceria com outro cliente da OTAN fortalece ainda mais a nossa posição no mercado”, comentou Nivan Moodley, Vice-Presidente de Marketing, Vendas e Desenvolvimento Comercial da Saab. Nosso NLWS foi escolhido em uma avaliação extremamente competitiva e rigorosa no mar reafirmando a qualidade, o desempenho e o preço competitivo do nosso produto”.

O NLWS de última geração está preparado para contribuir significativamente para a consciência situacional e as capacidades de autoproteção da fragata. Com alerta e classificação rápidos, ele permite que o sistema de gestão de combate tome contramedidas eficazes contra ameaças guiadas a laser, contribuindo assim para a nossa missão de manter pessoas e sociedades em segurança.

Sobre a Saab

Publicidade

A Saab é uma empresa líder em defesa e segurança com uma missão de longo prazo: ajudar os países a manterem suas pessoas e sociedades em segurança. Com o apoio de seus 22.000 funcionários, a Saab vai além dos limites da tecnologia para criar um mundo mais seguro e sustentável. A Saab desenvolve, produz e mantém sistemas avançados, sejam eles aéreos, de armamentos, comando e controle, sensores e subaquáticos. A Saab está sediada na Suécia e possui operações importantes em todo o mundo. Os produtos e serviços da empresa fazem parte da capacidade de defesa de muitas nações.

A Saab mantém uma parceria de longo prazo com o Brasil e fornece diversas soluções avançadas para o país, tanto civis quanto militares. Com o Programa Gripen Brasileiro, a empresa estabeleceu uma ampla transferência de tecnologia que está beneficiando a indústria de defesa nacional.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.