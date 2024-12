Saiba o que atrai turistas estrangeiros para o Brasil durante as férias e onde eles desejam estar De acordo com o KAYAK, Rio de Janeiro e São Paulo são os favoritos na busca por voos, enquanto Florianópolis e Búzios se destacam para hospedagens Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h00 ) twitter

Florianópolis, Santa Catarina Divulgação Kayak

Dono de uma energia acolhedora, rico em cultura, gastronomia e belezas naturais, o Brasil é um destino que não economiza motivos para estar na lista de desejos de visitantes estrangeiros, que cruzam oceanos e fronteiras, em busca do que o país tem de melhor. Não é à toa que, entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o Ministério do Turismo*.

Mas onde eles desejam ir no verão que se aproxima das terras brasileiras? O KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, mostra em seu relatório Check-in para Sua Viagem: Verão 2025* os destinos com mais buscas para voos e hospedagens, que vão do Nordeste ao Sul do país, e os preços médios observados durante o período de análise, para viagens entre dezembro e janeiro.

Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Salvador estão no top 5 tanto para voos, como para hospedagens. As diferenças aparecem quando Fortaleza, capital do Ceará, preenche o 5º lugar no ranking de busca por voos, e Búzios, no Rio de Janeiro, ocupa a 4ª posição no ranking de hospedagens.

Da inconfundível culinária baiana, a uma caipirinha na praia de Ipanema: O KAYAK listou alguns motivos que tornam a visita a cada um destes destinos, inesquecível:

‌



O réveillon de Copacabana é considerado um dos maiores do mundo e esse já é um motivo e tanto para estar no Rio de Janeiro. Mas curtir dias de sol nas praias de Ipanema, Leblon ou Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, degustando de uma brasileiríssima caipirinha, também é um atrativo para visitantes estrangeiros. Se distanciando da capital carioca, o estrangeiro parece interessado também nas belezas naturais que Búzios oferece, cidade do Rio de Janeiro com praias de águas cristalinas e areias finas que atendem tanto aos surfistas, como famílias;

‌



A região Sul não fica para trás nos atrativos de verão. Florianópolis tem 42 praias, com opções para turistas que desejam algo mais tranquilo, como a praia do Campeche, ou badalação, como Jurerê Internacional. Além disso, a beleza de Florianópolis se revela entre outras formações naturais, como dunas, lagoas, muito verde e montanhas, que proporcionam o cenário ideal para os amantes de esportes radicais;

Não é difícil encontrar Salvador entre as primeiras escolhas de turistas estrangeiros quando o objetivo é conhecer o Brasil e, desta vez, o Check-in para Sua Viagem: Verão 2025* não aponta algo diferente. Afinal, a capital da Bahia está repleta de história para contar e exibe praias de tirar o fôlego. As noites animadas e culinária típica são auto convidativas e difíceis de serem recusadas;

‌



Enquanto isso, São Paulo pode ser o ponto de partida para os visitantes que desejam desbravar, durante as férias, diferentes cenários que a maior metrópole do país oferece, se dividindo entre a agitação da capital, a tranquilidade das cidades do interior, e as belezas das praias e ilhas dos litorais norte e sul, ideais para dias de verão;

Fortaleza é a outra cidade do Nordeste brasileiro que parece estar brilhando os olhos de estrangeiros. Com 13 opções de praias de águas quentes e uma extensa faixa de areia, a capital cearense surpreende com uma farta gastronomia típica, peças de artesanato e sete áreas de conservação ambiental, que atraem os turistas mais aventureiros apaixonados por desbravar destinos repletos de natureza.

“O turismo internacional, especialmente em alta temporada, é essencial para o Brasil por contribuir para o crescimento econômico, gerar empregos temporários e reconhecimento de patrimônios naturais e culturais, e promover a imagem do país como opção turística. É neste momento em que mostramos para o restante do mundo nossa diversidade cultural e gastronômica, natureza rica, e uma infinidade de experiências espetaculares que eles só encontram aqui”, analisa Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Metodologia

O relatório “Check-in para sua Viagem: Verão 2025” é baseado na análise de buscas feitas no site KAYAK.com.br e marcas associadas entre 01/03/2024 e 31/08/2024 para viagens entre 01/12/2024 e 31/01/2025, definido como período de verão, e de 20/12/2024 e 05/01/2025, definido como período de final de ano. Os dados ano a ano são baseados na comparação dos dados das mesmas buscas e períodos de viagem do ano anterior.

A seção “Visitantes internacionais” é baseada nos voos mais buscados para destinos brasileiros, partindo do exterior. Separadamente, são consideradas as buscas de voos e hotéis realizadas no KAYAK e marcas associadas, excluindo KAYAK.com.br e domínios brasileiros associados. Os destinos são ordenados de acordo com o volume de buscas e a média de preços é exibida para cada um. A média de preços para os voos é calculada separadamente para viagens que partem da América do Sul ou fora do continente.

Todos os preços de voos mencionados são preços médios ponderados para voos de ida e volta em classe econômica para este verão. Os preços dos hotéis apresentados são médias ponderadas das tarifas por noite.

