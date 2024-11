Santa Catarina convida Partido Comunista da China a investir em aeroporto Mídia local informa que US$ 13 bilhões estão previstos para bancar um aeroporto privado e um centro logístico em Araquari Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/11/2024 - 17h44 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Partido Comunista chinês vai investir em aeroporto em SC Divulgação

Um município de Santa Catarina está de olho em investimentos chineses, especialmente para a construção de um aeroporto e um centro logístico de transporte de cargas na região.

Como informa o Diarinho.net, uma comitiva com representantes do Partido Comunista da China e do governo chinês visitou a prefeitura de Araquari na sexta-feira passada (22), para discutir futuros investimentos logísticos na cidade. Na reunião, foi apresentado o projeto do Complexo Multimodal de Araquari, um megaempreendimento de até 13 bilhões de dólares que contará com aeroporto de cargas e de passageiros privados, terminal de armazenagem de líquidos, centro logístico, complexo hoteleiro e setor industrial.

O investimento faz parte de novos negócios de investidores chineses no Brasil, com projetos de infraestrutura, portos e aeroportos no país. O complexo em Araquari é previsto pra atender às demandas logísticas no sul do Brasil, aproveitando a localização estratégica da cidade no norte catarinense. A reunião foi a primeira para discussão do projeto, que dependerá de mais estudos pra avançar.

O encontro aproximou investidores institucionais e privados. O convite para a reunião foi enviado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, ainda em setembro de 2023. Segundo a prefeitura, o município de mais de 50 mil habitantes conta com endereço industrial privilegiado em Santa Catarina, pela proximidade com portos e rodovias para escoamento de produtos para os maiores centros consumidores do país.

‌



O secretário do Partido Comunista chinês, Sun Bing, agradeceu o convite e a receptividade da prefeitura. Ele prometeu enviar um convite oficial para que Araquari devolva a visita na China. Sun Bing também entregou um presente para o prefeito de Araquari, Clenilton Pereira (PSD). Foi um pergaminho com um desenho chinês que significa prosperidade.

Araquari está na mira de outros investimentos chineses. Um deles é para a cidade abrigar a nova fábrica da gigante chinesa de pneus Sailun Tires, num investimento de R$ 2 bilhões. Em agosto, uma comitiva de executivos da empresa visitou a cidade pela segunda vez para conhecer a cidade e discutir o projeto.

‌



A nova fábrica tem previsão de gerar mais de dois mil empregos diretos. O projeto teria parceria com a Cantu Pneus, de Itajaí, e a Magnum, de Recife (PE), para comercialização dos produtos. Quem também está de olho na cidade é a TP-Link, gigante chinesa da área de tecnologia, que estuda a construção de uma fábrica de equipamentos para internet.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.