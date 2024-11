Segmento de energia renovável demanda logística e estratégias de alta performance na aviação A maioria dos parques e indústrias eólica e solar estão localizadas longe de grandes centros, em áreas rurais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 17h25 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h25 ) twitter

Segmento de energia renovável: logística e estratégias de alta performance na aviação Vinicius Magalhaes

Com aproximadamente 85% da eletricidade do país proveniente de fontes limpas, como usinas hidrelétricas, fotovoltaicas, eólicas e biomassa, dados de outubro de 2024, o Brasil é considerado um dos líderes mundiais em energia renovável, de acordo com Sistema de Informações de Geração da ANEEL. Mas os desafios da logística neste segmento também são imensos. Segundo o especialista em logística emergencial, Marcelo Zeferino, CCO da Prestex, são necessárias estratégias de alta performance, envolvendo principalmente o transporte aéreo, para manter o crescimento do setor.

Em 2023, o país registrou recorde histórico de 93,1% de toda energia elétrica produzida no Brasil vinda de fonte renovável , segundo o Ministério das Minas e Energia.

“O setor da aviação desempenha um papel crucial para a indústria de energia renovável, por conta da localização remota de muitos parques eólicos e solares. O transporte aéreo tem sido uma solução cada vez mais demandada para garantir a entrega rápida e eficiente de componentes críticos e peças de reposição para este segmento tão importante para o Brasil”, destaca Zeferino. O especialista lembra também que o Brasil possui uma quantidade muito pequena de rodovias pavimentadas, quando comparado à extensão territorial do país, apenas 214 mil km , número bem inferior à China, EUA e Argentina.

Impulsionada pela energia eólica e solar, a geração de energia elétrica cresceu 10.324,2 megawatts (MW) em 2023, segundo a ANEEL, o que daria para abastecer aproximadamente 69 mil de residências em um mês. Foram inauguradas 140 novas unidades geradoras de energia eólica e 104 centrais fotovoltaicas em todo o país. Os estados com maior acréscimo foram a Bahia (2.614 MW), o Rio Grande do Norte (2.278,5 MW) e Minas Gerais (2.025,7 MW).

‌



A maioria dos parques e indústrias de energia renovável estão localizados longe de grandes centros, em áreas rurais. “Cerca de 90% dos parques eólicos estão na Região Nordeste, sendo o Rio Grande do Norte e a Bahia os maiores estados produtores”, informa Zeferino.

A construção e manutenção dessas instalações das usinas de energia renovável são de alta complexidade e demandam transporte de alta performance para componentes e peças para produção, além de reposição. “Como geralmente são insumos de alto valor agregado é essencial um planejamento estratégico de rotas e muitas vezes combinações de modais (aéreo, rodoviário ou até ferroviário), além do uso de tecnologia avançada e rastreamento para evitar atrasos e interrupções no abastecimento, que geram custos adicionais para as empresas”, alerta Zeferino.

‌



A Prestex , empresa que atua em logística emergencial B2B, há 22 anos no mercado, transporta vários tipos de materiais para as indústrias de energia renovável, de peças para turbinas hidráulicas, pás, turbinas eólicas e aerogeradores entre outros.

