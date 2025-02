Seguro viagem: o guia essencial para proteger suas férias Em artigo, Gerente de Marketing de Produto e Inovação LATAM na Allianz Partners destaca que um seguro que não atende às expectativas pode gerar prejuízos maiores do que a economia inicial Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h08 ) twitter

A importância do Seguro viagem

Viajar é uma experiência que transforma. Conhecer novas culturas, descobrir paisagens deslumbrantes e criar memórias é enriquecedor. No entanto, mesmo os melhores roteiros estão sujeitos a imprevistos, e é exatamente nesse ponto que o seguro viagem se torna um aliado essencial para garantir tranquilidade e proteção. Ainda existem muitas dúvidas entre os viajantes na hora de contratar esse serviço e, por isso, é crucial refletir sobre os pontos principais que garantem uma escolha precisa.

O primeiro passo é entender as necessidades específicas de cada viagem. Não há duas jornadas iguais, e cada viajante é único. Quem pratica esportes radicais, viaja com crianças ou idosos ou escolhe destinos com exigências específicas, como os países europeus sob o Tratado de Schengen, deve priorizar coberturas adaptadas a essas demandas. Identificar essas particularidades ajuda a selecionar o plano ideal para garantir tranquilidade durante a viagem.

Outro aspecto fundamental é a leitura cuidadosa dos termos e condições gerais da apólice. Parece algo básico, mas muitas pessoas contratam o seguro sem conhecer as coberturas e os limites oferecidos. Em países com altos custos médicos, como os Estados Unidos ou Japão, garantir que os valores sejam suficientes para emergências pode evitar sérios transtornos. Os seguros de viagem frequentemente incluem cobertura para atendimentos médicos e odontológicos de emergência, repatriação, indenizações por extravio ou atraso de bagagem, além de cancelamento ou interrupção da viagem. Contudo, é preciso estar atento às exclusões, como procedimentos estéticos, situações relacionadas a condições pré-existentes não declaradas ou acidentes em atividades de risco extremo. É preciso ficar atento a estas cláusulas para evitar surpresas desagradáveis.

Além disso, a credibilidade da empresa que oferece o seguro deve ser uma prioridade. Antes de fechar negócio, é importante pesquisar avaliações de clientes, verificar a regulamentação da seguradora e observar sua postura na resolução de problemas. Dois dos fatores essenciais para a escolha são a transparência e a confiabilidade.

Embora o custo seja um elemento decisivo para muitos viajantes, optar pelo plano mais barato pode ser um erro caro. Um seguro que não atende às expectativas pode gerar prejuízos maiores do que a economia inicial. A escolha do plano deve equilibrar preço e benefícios, sempre priorizando a segurança.

É importante lembrar que, para alguns destinos, o seguro viagem é uma exigência. Países da União Europeia, por exemplo, estipulam uma cobertura mínima para a entrada de visitantes. Ignorar essa regra pode resultar em problemas na imigração.

Por fim, também vale reforçar que a contratação de seguro viagem também é uma decisão importante para as viagens dentro do território nacional, garantindo segurança e tranquilidade nos mais incríveis destinos pelo Brasil.

Investir em um seguro viagem é mais do que proteger sua jornada; é garantir tranquilidade para aproveitar cada momento sem preocupações. Viajar preparado significa estar atento às suas necessidades, às coberturas essenciais e à credibilidade da seguradora. Afinal, a melhor lembrança de qualquer viagem é a segurança de saber que você está bem cuidado.

*Gabriel Nascimento é Gerente de Marketing de Produto e Inovação LATAM na Allianz Partners

