Sertrading avança na importação de aeronaves e apresenta soluções na LABACE Empresa consolida posição como uma das maiores importadoras no segmento de aviação executiva com alta de 128% nos embarques no primeiro semestre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h24 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sertrading, empresa de comércio exterior Divulgação Sertrading

A Sertrading, uma das maiores empresas de comércio exterior, encerrou o primeiro semestre de 2024 com a importação de 13 aeronaves, alta de 128% em relação a igual período do ano passado, consolidando mais uma vez a companhia como uma das maiores importadoras do segmento de aviação executiva. A empresa levará mais uma vez sua expertise para a 19º edição da LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition) – maior evento de avião de negócios da América Latina, que acontece de 6 a 8 de agosto, no aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

Essa é a décima primeira vez que a Sertrading leva seus serviços consultivos de importação, gerenciamento operacional e soluções de financiamento para a LABACE. Entre as soluções que serão apresentadas ao público do evento estão os serviços de compra e venda de aeronaves por encomenda, um modelo que permite que o cliente só realize o desembolso após a aeronave chegar no Brasil, com a Sertrading responsável pelos pagamentos, processos de importação e documentação da aeronave até a entrega ao destinatário final. Os modelos de leasing de importação e operações incentivadas também serão levados à feira.

Além das soluções para importação de aeronaves, a Sertrading estará presente em dois estandes nesta edição, com exposição do modelo Mach-E, da Ford, e o lançamento do modelo híbrido JAECOO 7 PHEV , em parceira com a Omoda, unindo a paixão por avião ao mercado automotivo de luxo. Desde 2021, a Sertrading é responsável pela importação de veículos da Ford para o Brasil, e, em 2024, passa também a trazer para o Brasil a frota híbrida e elétrica da Omoda/JAECOO.

Com 20 anos de história e uma carteira com mais de 100 clientes - entre multinacionais e nacionais de grande porte como Ambev, P&G, PepsiCo, Ford - a Sertrading recentemente passou a fazer parte do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, que reforça a solidez e sinergias em produtos financeiros. A companhia vem de uma trajetória sólida de crescimento. Em quatro anos, o volume transacionado em operações de comércio exterior passou de R$ 5 bilhões em 2019 para R$ 19 bilhões em 2023. Para 2024, a expectativa é atingir a casa dos R$ 20 bilhões.

Publicidade

Sobre a Sertrading

Fundada em 2001, a Sertrading é uma das maiores empresas de comércio exterior no Brasil, com atuação em 16 setores da economia, com destaque para Automobilístico, Farmacêutico, Tecnologia, Aviação Executiva, Energia Solar, entre outros.

Publicidade

Em 2023, a companhia encerrou com 19 bilhões de reais em volume de importações e 100 clientes multinacionais, entre elas Ambev, Ford, P&G, Pepsico, entre outras.