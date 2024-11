SITA apresenta compromisso com sustentabilidade em evento da ALTA Shawn Gregor, presidente da SITA nas Américas, irá participar de painel no dia 29 de outubro, às 17h no horário local Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h09 ) twitter

SITA: compromisso com a sustentabilidade Divulgação

A SITA, líder global em tecnologia para o transporte aéreo, participará do evento ALTA Airlines Leaders Forum, que acontecerá de 28 a 30 de outubro nas Bahamas. Shawn Gregor, presidente da SITA para as Américas, fará parte do painel “Runway for a Sustainable yet Possible Aviation” (Caminhos para uma Aviação Sustentável, porém Possível, em tradução livre), ressaltando as perspectivas e propostas da empresa para a diminuição de emissões de carbono a curto e médio prazo. O debate será no dia 29/10 às 17h no horário local (Eastern Time – ET).

Em 2023, a companhia anunciou a implementação de novas medidas sustentáveis, com o propósito de limitar o aumento da temperatura global para 1,5ºC por ano - atualmente próximo aos 2ºC. Como parte da mudança, a SITA se propôs a reduzir suas emissões de gasolina em 46,2% até 2030, e para 2050, em até 90%.

A respeito de energia sustentável, a empresa também propôs uma transição completa para o uso de fontes renováveis até 2030. Já sobre seus fornecedores, a SITA garantirá que 50% deles, que abrangem bens e serviços adquiridos, terão metas climáticas até 2027. Os novos parceiros serão selecionados com base nos critérios ambientais exigidos pela companhia.

“Na SITA, estamos comprometidos em tornar a aviação mais sustentável. Nossas ações já visam reduzir significativamente as emissões de carbono e promover o uso de energia renovável. Acreditamos que essa transformação é essencial para o futuro da indústria aérea e para o planeta. É uma honra não apenas participar deste evento para demonstrar nossa capacidade como líder global, mas também poder dividir o painel com especialistas do mais alto escalão”, afirma Gregor.

‌



“É fundamental que tenhamos uma visão objetiva e realista ao tratar da sustentabilidade, especialmente porque a América Latina e o Caribe apresentam características únicas. Nosso compromisso é promover um progresso sustentável que respeite essas especificidades e atenda às demandas regionais de forma equilibrada e responsável. O evento será um ótimo espaço de debate para tratar sobre inovações tecnológicas e esforços do setor para reduzir a pegada de carbono”, ressalta José Ricardo Botelho, CEO da ALTA.

A ALTA (Associação Latino-americana de Aviação) realiza a conferência de forma anual, e propõe-se a incluir painéis e debates, com o viés da sustentabilidade, para discutir o futuro do setor com a participação de CEOs, representantes governamentais, companhias aéreas, aeroportos e fornecedores.

‌



Para conferir mais informações, visite o site https://alta.aero/forum/2024/

Serviço

‌



Painel: Runway for a Sustainable yet Possible Aviation (Caminhos para uma Aviação Sustentável, porém Possível, em tradução livre)

Data e Horário: 29 de outubro às 17h (Eastern Time: UTC - 4)

Endereço: 1 Baha Mar Blvd, Nassau, Bahamas.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

