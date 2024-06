SITA apresenta Shawn Gregor como novo presidente das Américas

Alto contraste

Gregor Shawn, novo presidente das Américas da SITA (Divulgação SITA)

A SITA, líder global em soluções de tecnologia para a indústria do transporte aéreo, anuncia hoje a nomeação de Shawn Gregor como o novo presidente das Américas. O vasto currículo do executivo inclui a supervisão de programas de transformação digital para clientes do setor, com foco na região das Américas, incluindo trabalhos nos Estados Unidos e no Canadá.

A carreira de Gregor inclui inúmeros cargos de liderança, sendo o mais recente de vice-presidente e líder do setor de viagens e transportes da IBM. Anteriormente, o profissional contribuiu significativamente para as empresas Infosys Technologies Limited e Accenture, nas quais desenvolveu diversas unidades estratégicas de negócios.

O executivo tem dupla cidadania, dos EUA e do Canadá, e possui MBA em Finanças pela Michael G. DeGroote School of Business, da McMaster University; e bacharelado em Ciência da Engenharia Mecânica pela University of Western Ontario.

Para expressar seu entusiasmo com a nova posição, o executivo afirma: “Estou muito contente e preparado para ingressar na SITA, uma empresa conhecida por seu espírito inovador e pela abordagem colaborativa no setor de transporte aéreo. A visão da companhia de reinventar os setores de viagens e transporte se alinha perfeitamente aos meus interesses pessoais e minha experiência. Estou ansioso para expandir a tecnologia e as conexões da SITA com o setor, oferecendo soluções que melhorarão a experiência de viagem dos clientes nas Américas.”

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Shawn à equipe de liderança da SITA”, destaca Carlos Kaduoka, que atuou como presidente interino das Américas durante o primeiro semestre deste ano. “A vasta experiência e o histórico comprovado do profissional nos setores de transporte e TI fazem dele a pessoa ideal para impulsionar nosso crescimento e inovação nas Américas. Sua liderança será fundamental para dar continuidade à nossa missão de fornecer soluções de ponta para o setor de aviação.”

Shawn Gregor será responsável por liderar as operações da SITA e conduzir iniciativas estratégicas em toda a região das Américas, fortalecendo ainda mais o compromisso da empresa de oferecer valor excepcional aos seus clientes.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.









