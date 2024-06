SITA democratiza acesso a serviços gerenciados para operações de voo com aquisição da ASISTIM

Alto contraste

SITA: acesso a serviços gerenciados para operações de voo Divulgação SITA

A SITA, fornecedora líder de tecnologia para a indústria de transporte aéreo, acaba de dar um grande passo ao entrar no mercado de gestão de serviços com a aquisição da ASISTIM, empresa conhecida mundialmente por seus serviços de operações de voo para companhias aéreas. A iniciativa demonstra a busca incessante da SITA por novas maneiras de ajudar as companhias aéreas a lidar com os desafios e a se manterem atualizadas, tornando as viagens aéreas mais agradáveis para todos.

O acordo reforça o papel da empresa como a principal parceira de companhias aéreas, disponibilizando soluções de ponta, independentemente de seu tamanho ou volume de passageiros. À medida que as viagens aéreas evoluem, as linhas enfrentam problemas como escassez de colaboradores, aumento de custos e mudanças nas demandas.

A aquisição da empresa pela SITA enfrenta tais desafios de maneira direta, oferecendo serviços centralizados para o Centro de Controle de Operações (OCC, sigla em inglês) das companhias aéreas, com suporte a vários clientes simultaneamente. Além disso, a SITA agora tem acesso ao seu próprio OCC, por meio do qual pode monitorar de perto sua própria tecnologia, com o objetivo de otimizá-la e levar suas soluções a níveis inéditos.

Ao combinar a experiência da ASISTIM com as soluções exclusivas de software e TI do OCC, somado ao alcance global das companhias aéreas clientes da SITA, a solução permitirá que mais empresas aéreas terceirizem operações essenciais. A novidade deve auxiliar companhias aéreas a superar os desafios de recrutar, treinar e manter sua própria equipe especializada. Isso garante que elas estejam prontas para operar com os mais altos padrões, considerando a prioridade no processo de democratização ao acesso à tecnologia avançada, aos processos sofisticados e à mão de obra experiente, geralmente reservada às grandes operadoras.

Com a mudança, as companhias aéreas terão um parceiro operacional confiável capaz de aprimorar sua eficiência, confiabilidade e escalabilidade, independentemente do tamanho ou da capacidade de passageiros.

“A aquisição da ASISTIM é um grande passo para a jornada de desenvolvimento do portfólio de serviços gerenciados da SITA. É um avanço em direção à nossa meta de oferecer apoio a todas as companhias aéreas, disponibilizando o melhor de nossas capacidades e conhecimentos. Neste caso, por meio dos serviços OCC, seja tomando conta de todas as atividades ou como um subconjunto”, afirma David Lavorel, CEO da SITA.

“Ao centralizar os serviços de OCC, ajudamos as companhias aéreas a gerenciar operações diárias ou de pico com mais tranquilidade, oferecendo uma solução escalável para empresas de todos os tamanhos. Agora, estamos prontos para aproveitar o legado de excelência em serviços da ASISTIM para expandir nossas ofertas, mas também para trazer suas principais percepções operacionais de volta aos nossos planos de desenvolvimento de produtos de software. Isso solidificará nossa posição como o fornecedor de OCC de referência, e é mais um passo ousado na visão da SITA de oferecer uma gama completa de produtos e serviços no setor de transporte aéreo”, conclui o executivo.

Fundada há 15 anos, a ASISTIM tornou-se conhecida por seu catálogo inovador e exclusivo de serviços de OCC, TI e treinamento. Assim, as companhias aéreas encontram um balcão único para tecnologias abrangentes, incluindo soluções para gerenciamento de operações, integração e automação de software, além de treinamento de despachantes de primeira linha, agora com o apoio de um líder internacional do setor, a SITA.

Svensen Patrick Rossman, fundador e diretor administrativo da ASISTIM, acrescenta: “Unir forças com a SITA é um grande marco. Nossas experiências combinadas nos ajudarão a liderar a mudança em nosso segmento. Os produtos da marca, as relações com as companhias aéreas e os 75 anos de experiência nos auxiliarão a estabelecer novos padrões e agregar mais valor às operações de linhas aéreas”.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.









