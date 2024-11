SITA discute papel da biometria para passageiros em evento da ABR Augusto Santos, Vice-presidente da SITA na América Latina e no Caribe, irá participar de painel no dia 05/11 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 16h42 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Augusto Santos, Vice-presidente da SITA na América Latina e Caribe SITA

A SITA, provedora global de TI para o setor de transporte aéreo, participará da quarta edição do Airport National Meeting 2024 (ANM), o maior evento do setor portuário no Brasil, no dia 5 de novembro. O encontro, organizado pela organização Aeroportos do Brasil (ABR), contará com executivos especializados para discutir oportunidades de mercado e o futuro do setor no país.

Para a edição deste ano, o tema será “Inovação e Tecnologia: Melhorando a jornada do passageiro”’. Augusto Santos, Vice-presidente da SITA na América Latina e Caribe, trará o tema da biometria e o processo de implementação da tecnologia no Brasil. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 15h15, nos canais oficiais da ABR no Youtube.

De acordo com o relatório TI Insights da SITA, os dados levantados para este ano mostram que 64% dos passageiros destacaram a redução das filas nos aeroportos como a melhoria mais importante que gostariam de ver em toda a jornada. Além disso, foi comprovado que a biometria acelera o tempo de processamento dos usuários. “O avanço do uso de uma tecnologia que se adeque às necessidades dos passageiros é fundamental para o crescimento do setor. Estamos entusiasmados em poder apresentar as inovações da SITA para o público e para especialistas da área”, afirma o executivo.

A ANM é um evento promovido desde 2021 pela ABR, com o intuito de promover as relações de negócio entre aeroportos e empresas do mercado, e sua programação conta com diversos nomes renomados de companhias estabelecidas no Brasil. Já a ABR, organizadora do encontro, representa todos os aeroportos concedidos à iniciativa privada. Os associados controlam 59 aeroportos em todo o país, e representam mais de 90% da movimentação de passageiros em todo o território nacional.

‌



“O evento se tornou o grande encontro dos aeroportos e da indústria da aviação civil, a oportunidade de discutir ESG e tecnologia. Contar com a experiência e parceria da SITA é, para nós, um motivo de alegria”, ressalta Fábio Rogério Carvalho, CEO da ABR.

Serviço

‌



Evento: Airport National Meeting 2024

Data: 05 de novembro;

‌



Local: Plenária do Evento, CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil, 1º andar;

Painel SITA:

Painel 3: Inovação e Tecnologia: Melhorando a jornada do passageiro | 15h15 às 16h15.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.