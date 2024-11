SITA e AACO avançam na parceria para enfrentar os desafios de sustentabilidade na aviação Colaboração inovadora entre o líder em tecnologia e associação do setor visa oferecer uma solução revolucionária para um futuro mais sustentável nas viagens aéreas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 18h27 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h27 ) twitter

David Lavorel, CEO da SITA Divulgação SITA

O setor de aviação permanece em uma interseção crítica em busca de reduzir a pegada de carbono e cumprir as metas globais de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que enfrenta a crescente pressão regulatória. Responsável por cerca de 2% das emissões globais de CO2, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, e com a demanda por viagens aéreas projetada para crescer 4,3% ao ano, segundo a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), o setor necessita de medidas urgentes.

Em continuidade à sua colaboração de longo prazo, a SITA, líder global em tecnologia para o transporte aéreo, e a Organização das Transportadoras Aéreas Árabes (AACO) estão desenvolvendo a SITA Eco Mission, solução inovadora e baseada em dados que ajudará as companhias aéreas em sua jornada para se tornarem mais sustentáveis e comprovarem seus esforços nesta questão.

A parceria tem como objetivo equipar as empresas com as ferramentas necessárias para enfrentar os principais desafios do setor, que incluem a coleta de dados precisos e em tempo real sobre emissões e consumo de combustível; a redução dos custos operacionais relacionados ao CORSIA, EU ETS, ReFuelEU e outras medidas de sustentabilidade; e a conformidade com regulamentações ambientais complexas. Além disso, a novidade ajudará as companhias aéreas a avançarem de uma abordagem tática e reativa, visando um gerenciamento ambiental mais inteligente e estratégico em três funções-chave das companhias: conformidade, estratégia, finanças e operações de voo.



“Nossa colaboração contínua com a AACO é uma confirmação do que pode ser alcançado quando a experiência do setor se une à inovação tecnológica. Como enfrentamos desafios ambientais sem precedentes, alcançar a sustentabilidade na aviação exige mais do que conformidade - requer uma abordagem visionária. Juntamente com a AACO, estamos desenvolvendo uma solução que enfrenta esses desafios diretamente, abrindo caminho para uma abordagem nova e prática da responsabilidade ambiental e aproximando a indústria de suas metas”, afirma David Lavorel, CEO da SITA.

À medida que o setor de aviação se adapta às regulamentações cada vez mais complexas, como o mandato ReFuelEU Aviation, da União Europeia, e o CORSIA, da ICAO, as companhias aéreas precisam equilibrar a redução de emissões com o gerenciamento de custos. A parceria entre a SITA e a AACO visa oferecer uma solução orientada por informações necessárias para simplificar e automatizar a conformidade e a geração de relatórios; otimizar a coleta e a análise de dados; reduzir os custos associados ao aumento da compatibilidade com o meio ambiente e ajudar as companhias aéreas no planejamento de suas operações futuras para que possam cumprir suas metas de custo e emissão.

‌



A AACO está orgulhosa de sua parceria com a SITA para atender à necessidade do setor da aviação em gerenciar os requisitos de sustentabilidade e ser totalmente transparente para os reguladores e clientes. Como resultado, a solução “Eco Mission” da SITA foi apresentada em tempo recorde. No final do ano passado, assinamos com a empresa um Memorando de Entendimento para testar e realizar uma prova de conceito da novidade com vários membros da AACO. O trabalho conjunto entre as equipes resultou, em um ano, na solução que estamos anunciando hoje. O trabalho de todo time é inestimável, não apenas para as companhias aéreas da AACO, mas também para todas ao redor do mundo. Esse é um passo na direção correta na jornada das companhias aéreas em busca do cumprimento de seus objetivos de sustentabilidade”, ressalta Abdul Wahab Teffaha, Secretário Geral da AACO.

Sobre a SITA

‌



A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

‌



Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

