SITA e Accelya firmam parceria de olho no futuro do mercado aéreo Colaboração integrará sistemas modernos de varejo das companhias aéreas para pontos de contato dos aeroportos Luiz Fara Monteiro 06/11/2024 - 17h02 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h04 )

Colaboração também reduzirá os custos com APIs Flex avançadas da empresa

A SITA, empresa especialista em tecnologia para o transporte aéreo, firmou uma parceria com a Accelya para fornecer novas soluções digitais de varejo para os passageiros, eliminando a dependência de sistemas antigos e obsoletos.

A colaboração com a Accelya, fornecedora global de software para o setor aéreo, possibilitará que as companhias aéreas migrem para novas tecnologias voltadas à experiência do usuários, incluindo uma solução aeroportuária contactless, baseada em reconhecimento biométrico, que impulsionará a eficiência operacional e reduzirá custos.

Em um desdobramento importante em apoio a iniciativa OOSD (Offer, Order, Settle, Deliver, ou Oferta, Ordem e Assentamento e Entrega, em tradução livre) da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para promover a centralização ao cliente, por meio de uma experiência digital otimizada, a parceria se concentrará na integração dos sistemas comerciais da Accelya com a expertise em transporte aéreo da SITA para o processamento de usuários dentro e fora dos aeroportos.

Usando as APIs Flex avançadas da SITA, as companhias aéreas poderão reduzir sua dependência dos Sistemas de Controle de Partidas (SCP) tradicionais - incluindo processos aeroportuários, como o check-in e o embarque -, simplificando as operações e reduzindo custos, permitindo com que as empresas ofereçam um serviço mais personalizado aos usuários.

“O aumento das expectativas digitais dos passageiros, aliado à demanda por experiências de viagem mais personalizadas, mostra a necessidade de sistemas modernos, ágeis e integrados”, afirma Stefan Schaffner, vice-presidente de aeroportos da SITA.

“Essa parceria com a Accelya é um marco significativo em nosso compromisso de impulsionar a transformação digital do varejo no setor de aviação. Ao integrar tecnologias, podemos usar nossa vasta experiência no setor para impulsionar um futuro mais eficiente e centrado no passageiro. Estamos capacitando as empresas para que elas sejam capazes de oferecer uma experiência de viagem mais otimizada aos seus clientes, estabelecendo novos padrões na forma como atendem e gerenciam suas operações”, destaca.

Os sistemas tradicionais, como o Passenger Service Systems (PSS) e o SPC, são considerados a sustentação das operações das companhias aéreas, mas se mostram cada vez mais vistos como uma barreira à inovação devido à sua complexidade e falta de flexibilidade, já que o setor busca aumentar a eficiência operacional, aprimorar a personalização dos passageiros e melhorar os protocolos de segurança.

“A Accelya está extremamente satisfeita com a parceria da SITA e com a integração com seus recursos de entrega e experiência em aeroportos, considerados os melhores da categoria”, ressalta Tim Reiz, diretor de produtos e tecnologia da Accelya.

“Agora, as companhias aéreas contam com novas opções e maior flexibilidade, a partir da parceria com a Accelya, para estender suas capacidades de oferta, pedido e liquidação de varejo para o aeroporto por meio das tecnologias da SITA e dos principais recursos aeroportuários. Essa parceria demonstra a natureza aberta da plataforma Accelya e permite que a empresa ofereça uma solução abrangente, mas ao mesmo tempo modular, para as companhias, permitindo que elas controlem sua própria jornada para o varejo moderno”, finaliza o executivo.

