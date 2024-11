SITA e IDEMIA buscam mudar o sistema de identificação digital e biometria em aeroportos O Digital Travel Ecosystem, da SITA, foi projetado para acelerar a operacionalização de tecnologias de identidade digital e biométricas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 17h47 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parceria busca estimular operabilidade no setor de viagens, garantindo que as identidades digitais dos viajantes sejam reconhecidas e consideradas confiáveis em todo o mundo Foto: Divulgação

A SITA, líder global em tecnologia de transporte aéreo, e a IDEMIA Public Security, líder mundial em tecnologias digitais, biometria e segurança, anunciaram sua colaboração para aprimorar a interoperabilidade, a confiança e a proteção de dados por meio do Digital Travel Ecosystem (Sistema de Viagem Digital, em português), reconhecido mundialmente.

Essa iniciativa tem como objetivo desenvolver uma rede de confiança que reúna os principais participantes do setor para aprimorar a maneira como os passageiros viajam pelo mundo. O foco da parceria é estimular a operabilidade em todo o setor de viagens, garantindo que as identidades digitais dos viajantes sejam reconhecidas e consideradas confiáveis em todo o mundo.

À medida que o setor de viagens evolui, as entidades interessadas de diversos setores - incluindo governos, aeroportos e companhias aéreas - estão adotando rapidamente identidades digitais e soluções biométricas, criando desafios para manter a consistência, a confiança e a segurança em toda a jornada de viagem.

O Digital Travel Ecosystem da SITA reunirá os principais participantes do gerenciamento de identidades para oferecer uma solução para esses desafios, criando uma estrutura aberta, segura e interoperável que garanta que a identidade digital de um viajante seja confiável globalmente, sem a necessidade de integrações diretas entre emissores e verificadores.

‌



A natureza descentralizada do Digital Travel Ecosystem garante que as identidades digitais e as informações pessoais dos passageiros permaneçam totalmente sob controle. Essencialmente, a ferramenta possui uma abordagem de privacidade desde sua concepção, desenvolvida em parceria com a Indicio, que permite o compartilhamento global seguro das credenciais digitais dos viajantes. Essa abordagem garante que os clientes compartilhem suas informações somente com consentimento explícito. Somente então esses dados podem ser compartilhados com segurança entre vários setores, dando às partes interessadas a garantia de que a identidade digital dos viajantes foi verificada e emitida em tempo real.

A colaboração entre a IDEMIA e a SITA expandirá ainda mais o alcance do ecossistema para novos passageiros digitais, e possibilitará pontos de contato que conduzem a uma experiência de viagem perfeita e confiável de ponta a ponta, levando a uma maior eficiência operacional e menor complexidade para todas as partes envolvidas.

‌



“Enquanto observamos o setor de viagens adotar uma ampla gama de soluções biométricas e de identidade digital, garantir a interoperabilidade e a confiança é fundamental em diversos setores”, disse Jeremy Springall, vice-presidente sênior de fronteiras da SITA. “Com a colaboração da IDEMIA no ecossistema de viagens digitais, estamos aprimorando a capacidade dos stakeholders de confiar na identidade digital dos passageiros durante toda a jornada de viagem. Essa colaboração é fundamental para o avanço dos padrões globais de privacidade, confiança e segurança, ao mesmo tempo em que permite operações mais tranquilas e reduz custos.”

A participação da IDEMIA se concentrará na definição, demonstração e incentivo à interação de sistemas biométricos e digitais, garantindo que a identidade digital dos viajantes possa ser reconhecida e confiável em vários aeroportos, fronteiras e pontos de contato de viagem. Essa colaboração expandirá o alcance do ecossistema de viagens digitais, permitindo um processamento mais rápido dos passageiros, maior segurança dos dados e maior otimização de recursos para as partes interessadas.

‌



“Em um mundo em que as preocupações com a privacidade dos dados são primordiais, essa abordagem de um ecossistema de viagens digitais interoperável oferece uma solução responsável e transparente para garantir o compartilhamento das informações dos passageiros”, acrescentou Tim Ferris, vice-presidente sênior de viagens e transporte da IDEMIA Public Security. “Com nossa missão mútua de aprimorar a experiência dos viajantes sem comprometer a segurança, a IDEMIA tem orgulho da parceria com a SITA. Ao integrar nossas tecnologias em torno de padrões comuns, podemos impulsionar a adoção global da capacidade digital segura e da autenticação biométrica, garantindo que os dados dos passageiros permaneçam seguros e, ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência de viagem simplificada.”

Conforme os governos e outras figuras importantes do setor adotam cada vez mais soluções digitais para viagens, o ecossistema interoperável da SITA e da IDEMIA oferece uma estrutura aberta e dimensionável, que permite o intercâmbio seguro de dados em tempo real, sem comprometer a privacidade. Essa abordagem estimulará a eficiência operacional e fortalecerá a confiança entre fronteiras e vários pontos de contato de viagens.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.