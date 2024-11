SITA e IPS lançam portifólio padrão ouro com soluções para passageiros Integração da IPS, após a aquisição pela SITA em 2024, resulta em uma liderança global na oferta de produtos CUTE e CUSS Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 16h54 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h54 ) twitter

Empresa eleva padrões de tecnologia aeroportuária izusek

A SITA anunciou a integração formal da IPS (Soluções Inteligentes para Passageiros, em tradução livre) em seu portfólio da SITA Airports. Com o novo nome “IPS, uma empresa da SITA”, oferece soluções inteligentes para passageiros, como sistemas de autoatendimento de despacho de bagagens, quiosques, scanners sem contato, impressoras e outras tecnologias semelhantes.

Agora, em conjunto, as empresas oferecem as operações aeroportuárias, o processamento de passageiros e os sistemas de bagagem em um novo padrão ouro para o setor de tecnologia de aviação (ATI) e aos usuários.

A SITA concluiu as formalidades regulatórias e os procedimentos legais para adquirir a IPS em julho e está apoiando uma aceleração da digitalização do setor de aviação global, simplificando os processos de check-in, manuseio de bagagens, segurança e operações aeroportuárias.

Os passageiros podem ter a expectativa na redução de tempos de espera; em viagens mais fluidas; e em uma nova era de serviços digitais personalizados e fáceis de usar.

‌



Além da IPS, uma empresa da SITA, o portfólio da SITA Airports continua a liderar o suporte ao setor de transporte aéreo com produtos e serviços líderes de mercado. Entre eles estão tecnologias como biometria, com 85% dos passageiros aéreos internacionais atendidos globalmente, Equipamentos de Terminal de Uso Comum (CUTE, sigla em inglês) e Quiosques de Autoatendimento de Uso Comum (CUSS, sigla em inglês). Juntamente com as soluções de Sistema de Gerenciamento de Aeroportos (AMS, sigla em inglês) e Otimizador do Espaço Aéreo (Airside Optimizer, em inglês), que proporcionam uma tomada de decisões aeroportuárias tranquilas, eficientes e sustentáveis. Em conjunto, todas as tecnologias ajudam os aeroportos a maximizar a capacidade dos terminais e a oferecer melhores sistemas de segurança, que viabilizam “viagens sem interferências” para os passageiros, em que a biometria, o reconhecimento facial e as soluções de autoatendimento transformam os aeroportos de simples hubs de tráfego em experiências de viagem digitais altamente personalizadas.

“Os aeroportos em todo o mundo precisam adotar tecnologias que possam eliminar gargalos desnecessários em pontos críticos como check-in, segurança e embarque. A integração da IPS, uma empresa da SITA, combina o melhor de nossos produtos e conhecimentos especializados de ambas as empresas, líderes de mercado, para proporcionar experiências de viagens otimizadas. Esse portfólio padrão ouro permitirá que nossos clientes de aeroportos ofereçam soluções que garantirão aos passageiros, ao redor do mundo, uma experiência de viagem mais otimizada e sem interrupções, evitando filas cansativas e demoradas. Ao combinar os quiosques CUTE e CUSS com a tecnologia de reconhecimento biométrico e facial ao catálogo da IPS, a SITA está na vanguarda dos desenvolvimentos que remodelarão o futuro das viagens aeroportuárias”, destaca Nathalie Altwegg, vice-presidente sênior de aeroportos da SITA.

‌



“Juntos, estamos estabelecendo um novo padrão no manuseio automatizado de passageiros para o setor de aviação”, complementa Dr. Georg Oschmann, CEO da IPS, uma empresa da SITA. “Ao conectar nossos conhecimentos, estamos prontos para oferecer um valor ainda maior às companhias aéreas e aos aeroportos globais. A integração aumenta nossa capacidade de otimizar a jornada do viajante e impulsionar a inovação que atende às necessidades de evolução do setor”.

