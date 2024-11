SITA promete revolucionar infraestrutura digital da Air Niugini Ferramenta fornecerá conectividade segura para colaboradores da Papua Nova Guiné Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/11/2024 - 10h59 (Atualizado em 18/11/2024 - 11h51 ) twitter

SITA: conectividade segura para colaboradores da Air Niugini

A SITA, líder mundial em soluções tecnológicas para o setor de transporte aéreo, anunciou uma nova parceria com a Air Niugini para integrar a recém-lançada plataforma SITA Connect Go Secure Access Service Edge (SASE) à infraestrutura digital da companhia aérea. A solução conectará os seis aeroportos internacionais e escritórios de vendas da Air Niugini ao escritório central da companhia aérea em Port Moresby (PG) com seus recursos armazenados em nuvem.

O SITA Connect Go é a única solução integrada de rede e segurança projetada especificamente para o setor de transporte aéreo, oferecendo conectividade protegida para a força operacional global da Air Niugini, tanto no escritório quanto no trabalho remoto. A tecnologia irá melhorar a produtividade, oferecer maior flexibilidade e aumentar a largura de banda larga em até quarenta vezes, simultaneamente diminuindo os riscos associados às implantações tradicionais de internet.

Enquanto diversas outras companhias aéreas estão em fase final de negociações para a aplicação do SITA SASE, a parceria marca a primeira implementação do sistema na região Ásia-Pacífico, demonstrando o valor da solução para as operações internacionais. O objetivo da novidade é auxiliar o setor a transformar seus recursos de rede para atender às necessidades crescentes sobre o uso de rede, resiliência, segurança e automação e, ao mesmo tempo, manter-se competitivo em termos de custo.

“Essa nova parceria com a Air Niugini é um grande marco para nós na região, pois procuramos continuar oferecendo soluções que atendam às necessidades de nossos clientes. Nossas tecnologias de rede segura são uma ótima maneira para que as companhias aéreas deixem de se preocupar com recursos de rede e possam se concentrar em outras prioridades para suas operações. Ao oferecer uma segurança robusta, maior banda larga e maior flexibilidade para sua equipe, podemos ajudá-las a fazer exatamente isso”, afirma Sumesh Patel, Presidente da SITA APAC.

“Nossa colaboração com a implementação da plataforma SITA Connect Go SASE é um passo transformador em nossa evolução digital. Essa solução aumentará significativamente a conectividade e a segurança de nossas operações, permitindo-nos atender melhor nossos passageiros, aumentar a produtividade em nossos escritórios internacionais e preparar nossa infraestrutura para o futuro, à medida que continuamos a nos expandir”, ressalta Gary Seddon, CEO da Air Niugini “Temos orgulho de ser a primeira companhia aérea da região Ásia-Pacífica a adotar essa tecnologia de ponta, reforçando nosso compromisso com a excelência operacional e a inovação”, complementa.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

