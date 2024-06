SITA transformará a infraestrutura da rede digital da ITA Airways

Alto contraste

SITA: infraestrutura da rede digital da ITA Airways (Anna Zvereva - Wikimedia Commons)

A SITA, um dos principais fornecedores de tecnologia para o setor do transporte aéreo, anunciou uma nova parceria com a ITA Airways para transformar a infraestrutura da rede global da empresa. A parceria incluirá a migração da rede MPLS (Multiprotocol label switching, em inglês) da companhia aérea para a recém-lançada plataforma Connect Go SASE da SITA. A empresa fornecerá uma solução desenvolvida por uma rede de software à prova de falhas (SDN) e de borda de serviço seguro (SSE).

A SITA Connect Go é a única tecnologia integrada de rede e segurança concebida especificamente para o setor dos transportes aéreos. Seu objetivo é ajudar o segmento a transformar as suas capacidades de conexão para atender suas crescentes necessidades de expansão, resistência, segurança e automação, aprimorando sua capacidade competitiva em termos de custos. Dessa forma, é estimado que a atualização da rede da ITA Airways reduzirá seus custos globais em cerca de 20%, proporcionando simultaneamente uma série de novas capacidades.

A parceria marca a primeira implementação da SITA Connect Go como a única solução que abrange os requisitos globais da cadeia. Isso significa que, pela primeira vez, a ferramenta integrará toda a rede de um cliente, oferecendo gerenciamento, operações e segurança simplificados.

“Há uma evidente necessidade no mercado de soluções mais eficientes e econômicas que ajudem a ultrapassar as limitações das antigas redes de área alargada (WAN). A nova parceria com a ITA Airways demonstra o seu empenho em otimizar as suas operações de rede e a nossa capacidade de adaptação à evolução das exigências do setor. Continuamos a trabalhar com o objetivo de criar soluções prontas para o futuro e que apoiem a transformação digital em curso da indústria de transporte aéreo”, afirma Sergio Colella, Presidente da SITA Europa.

“Desde sua fundação, a ITA Airways, como uma nova companhia aérea de bandeira nacional ágil, dinâmica e moderna, sempre buscou as melhores tecnologias disponíveis em constante evolução, com um olhar voltado para o futuro. Esta procura de evolução tecnológica, que se iniciou com a transformação do centro de dados na nuvem, dá agora mais um passo com a transformação e migração de toda a rede com as soluções mais avançadas, seguras e tecnológicas disponíveis”, destaca Francesco Presicce, Diretor de Tecnologia e Responsável pela Gestão da ITA.

“Tais mudanças representarão não apenas uma economia em termos de custos, mas também a capacidade de abranger e gerir todas as inovações e oportunidades que surgirão nos próximos anos, como a mobilidade, a IoT (internet das coisas) e a tecnologia em nuvem”, completa Presicce.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.









